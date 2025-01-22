韓妞整理頭髮重點3招：小鐵夾、吹風機、髮捲輕鬆就能搞定

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

很多人都想要學習韓妞的髮型，但要如何才能真正掌握精髓，除了之前很夯的空氣瀏海之外，最近還有三個整理髮型的技巧，是韓妞髮型的重點，不但可以顯臉小，看起來更加顯瘦，更可以打造出溫柔有質感的造型。

1.髮根一定要燙過才行（圖／翻攝自haum_h IG）

最近韓妞們的髮型都很講求「髮根」一定要立起來，重點是不需要用電棒夾，只要一支小鐵夾子，然後直接搭配吹風機加熱，等待冷卻之後，將小鐵夾拿起來，就可以輕鬆讓髮根立起來，看起來整體髮型更加蓬鬆優雅。

2.利用髮捲讓鬢角跟著捲起（圖／翻攝自yuif.ja IG）

很多女孩都會用髮捲讓瀏海捲翹，看起來更有弧度的溫柔感覺，不過最近更是流行利用髮捲把彬腳稍微捲一下，尤其是如果有使用髮帶的女孩，更是一定要用髮捲把兩邊鬢角內捲，然後使用吹風機吹過，這樣更顯得臉部變小。

3.耳下瀏海（圖／翻攝自haum_h IG）

一般空氣瀏海就是講求在頭髮正中央的頭髮，除此之外，最近更是流行將空氣瀏海兩側的頭髮剪出層次感，就是讓髮絲不要這麼死板，會看起來更為活潑，厲害的耳下瀏海還有修飾臉型的作用，看起來雙頰都會被隱藏起來，更為顯臉小。

【推薦單品】

＃uka 森肽賦活修護洗髮露，400ml、售價1400元

憑藉超可愛「蝴蝶刷」霸榜日本@COSME的uka在2025年將旗下髮品系列全面升級，擁有超過10年專業美髮SPA經驗的創辦人渡邉弘幸同時也是一位熱愛大海的衝浪手，理解到都市開發造成海岸嚴重受損，因此與海洋學家佐藤博士一起在靜岡縣伊豆半島實行森林再生計畫，重新復育當地特產植物「大葉釣樟」，強化根系、穩固土壤，讓雨水沖刷入海的微生物能持續滋養海洋生態，建立生態系的自然循環再生；同時也利用產於伊豆半島的布海苔、利島的山茶花萃取、山形縣大米發酵液，結合能改善頭皮異味的大葉釣樟萃取，不僅提供髮絲溫和天然的養護，也能重新活絡自然生態。

＃貝膚黛瑪 頭皮賦活健康洗髮露，400ml、售價880元

提到貝膚黛瑪很多人馬上都能聯想到那赫赫有名的「卸妝小紅水」，在卸妝水尚未風行的年代，憑藉超強配方與科研帶來全新卸妝需求，更有趣的是，其實品牌創始產品並不是它、而且完全跟護膚沒關係，而是「頭皮賦活健康洗髮露」，更誇張的是一賣就賣紅40年，直到現在仍然是全球熱銷冠軍。

在1977年身為生物醫學專家的創辦人Jean-Noël Thorel發現不少人都有頭皮菌叢失衡問題，導致頭皮屑、毛囊炎、發炎紅腫甚至落髮，因此，研發出能夠平衡淨化的洗髮露，超獨特的水狀質地不添加矽靈、Paraben類防腐劑與人工色素，透過以燕麥胺基酸、葡糖苷等植萃清潔配方，搭配獨家DAF肌膚仿生修護專利，溫和潔淨油脂髒污，同時保護頭皮天然屏障。

＃fino 胺基酸濃縮精華膠囊髮膜，10g×8入、售價435元

「開架隱賣王」fino的髮膜一直以來都以300元有找的親民價格，賦予頭髮柔順絲滑質感，廣受染燙髮喜愛；2025年推出品牌第一款膠囊設計的單品，小小一顆具有超高濃度、17種髮精華，不僅外出旅行攜帶超方便，超有感的養護效果，用過直接回不去。

＃東森自然美 BIO UP根源強健豐盈洗髮精

選用日本專利NEO17御髮科技，在洗護的同時可以舒緩乾燥受損，複合配方結合八重櫻萃取、日本枇杷葉、日本桑白皮，輔以茶樹精油幫助頭皮深層淨化，喚醒髮根活力健康，連香氣都經過特別調製，花卉香調運用玫瑰、木蘭、白蜜桃，展現清新怡人香氣。

＃思波綺 髮研防斷洗髮乳，450ml、售價350元

思波綺經典的山茶花萃取配方，柔順髮絲輕盈有感，這次全面推出更高階的髮研防斷系列，可以更好的鞏固髮絲強韌，頂級山茶花精油可以修護受損髮芯，海藻複合物可以降低脆弱斷裂，髮芯結構強化科技可以更有效的深層滋養受損髮絲，重現細緻柔滑。