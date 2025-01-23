用黃金為肌膚開光迎好運！4款黃金系保養抗老又奢寵美膚

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

黃金不僅在大眾眼中是非常尊貴的金屬，據說，加入護膚保養裡面，還有穩膚抗老的功效，最近就有不少添加24K金的美妝好物，在新春時節塗抹上臉，不僅可以帶來細緻光澤，還有為肌膚「開光」迎來好運的寓意。

＃肌膚之鑰 24K黃金精華，40ml、售價8500元

身為日系頂級保養天花板的肌膚之鑰開年就有新作，過去僅一品的24K黃金奢華賦活面膜，終於迎來全新夥伴24K黃金精華，蘊含24K黃金A酯複合精粹，不僅可以修復肌膚老化細紋，同時還可以達到穩定膚況的效果，超水感的質地一抹迅速吸收進肌膚裡面，對於想要初階抗老的女性，提供奢寵優雅的養護選擇。而且凡於櫃檯消費滿19000元，包含24K黃金精華，即可擁有「16K黃金按摩儀」一組二入（附收納袋）。

＃香緹卡 極緻純金賦活精萃露，150ml、售價7100元

香緹卡的極緻純金系列遠近馳名，其中黃金面膜更是貴婦們的最愛，修護滋養超有感、一敷即亮，有趣的是，此系列上市多年，即使有精華、安瓶、乳霜等品項，就是從未出現過「化妝水」定位的單品；有鑒於市場需求，終於在2025年推出此系列第一瓶的「精華水」極緻純金賦活精萃露，採取高濃度90%的天然植萃成份，運用超氧黃金C、紅莓胜肽和扁豆精粹，賦予肌膚滿滿電力。

＃嬌蘭 24K純金奢緞光妝前乳，售價3300元

最早把24K金融入彩妝系列的品牌絕對非嬌蘭莫屬，其超級經典的24K金粉底液熱賣多年，是不少女性心中粉底液界的「夢幻逸品」，其奢華奶油光妝感，一抹即有好命感膚況；在2024年終於上市全新24K純金奢緞光妝前乳，高達96%的養膚配方蘊含24K金，擁有水感輕薄的遮瑕度，對於不想有妝感的人可以說是「本命妝前」，單擦或是後續上妝都能使用，絕對是新年走春必備。

【加碼推薦】

＃DR.CINK 24K金EMS微電流美容雕塑儀，售價4280元

金一直都有很好的穩定性，不容易與其他物質發生反應，當然也不容易氧化，因此，DR.CINK就以24K金鍍層打造全新美容儀器，絕美的曲線不僅可以貼合肌膚曲線，搭載的EMS微電流煥活技術，透過太陽能面板提供能量，可以帶給肌膚溫和微電流，達到彈性緊緻的效果。