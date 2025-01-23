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巴黎男裝周／LV龍蝦包、肖像上衣帥翻！Pharrell聯手Nigo全新夯款一次看

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記者鮑璿安／台北報導

在本次巴黎男裝周首日登場的LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams與設計師好友Nigo聯手執掌設計，不僅象徵兩人友誼的輝煌時刻，也成就品牌奢華工藝和日式傳統美學交融，打造數不盡的爆款之作。

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams（右）與設計師好友Nigo聯手執掌設計 。（圖／品牌提供）

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

大秀選址於巴黎地標羅浮宮發表，由再生木材製成的檔案展示櫃球體，與明亮的走道呼應，環繞在羅浮宮Cour Carrée的圓形舞台周圍，由路易威登、Pharrell Williams和Nigo的收藏品，以及私人收藏家的借展品策展而成，在同一時空下形成過去與未來的對話交流。

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

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Nigo與Pharrell對街頭服飾的完美掌控深深感染時下流行，本季看點之一便是日本傳統圖騰的變奏，標誌性的棋盤格元素受到茶道紡織圖案影響，以牛仔布、針織品和皮革中的棋盤狀形式出現。在日本稱「絣織」（kasuri）的技法也融入剪裁提花和絲毛外套，採用編織以及染製的手法打造出深淺不一的紋理效果，為LV的正裝增色。工裝單品在2025秋冬系列中佔有非常大比重，飛行夾克重塑出潮流設計語彙，一朵鮮明的黃花點綴在上，頗有Nigo主理品牌Human Made的鮮活風格。而格紋的各種潮流演變穿插，如馬賽克拼貼式、漸層異材質創作出新穎街頭時髦感，品牌Logo以印花呈現在夾克上的提花或襯衫上。

▲lv。（圖／品牌提供）

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

為象徵兩人的友誼，新款Damier Phriendship包款裝飾有棋盤狀的棕色帆布Dandy Damier，靈感來自茶道的圖案，以兩位設計師的臉部側影輪廓致敬彼此。 Damier Scribbles將該標誌性的棋盤格以白底黑字的形式呈現，由Nigo手寫「Louis Vuitton」和「LVERS」字樣，也進一步出現在購物手提袋和Speedy包上。回溯到2004年，Pharrell Williams 和Nigo首次為路易威登合作並推出LV Millionaires 1.0太陽眼鏡，這次則驚喜推出了全新透明版本，擁有搶眼的對比色框架和鏡片，值得粉絲們入手珍藏。

▲▼ lv 。（圖／品牌提供）

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▲路易威登2025秋冬男裝系列包款配件 。（圖／品牌提供）

同時，韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）

► 婁峻碩曬與孔劉合照！成為「台灣代表」變LV男神同框王嘉爾

關鍵字：

巴黎男裝周, 路易威登, PharrellWilliams, Nigo, 男裝系列

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