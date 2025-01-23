李聖經茉莉公主造型美翻　為《阿拉丁》瘦身A4腰＋鉛筆腿靠5招

▲李聖經出演音樂劇《阿拉丁》，接下茉莉公主一角。（圖／取自李聖經 IG、mysweetbiblee IG）

圖文／CTWANT

韓國「長腿妖精」李聖經不僅是演技派，最近更跨足音樂劇界，挑戰經典舞台劇《阿拉丁》中茉莉公主一角！為了完美呈現角色，她不僅努力練習歌唱與表演，還靠著健康減肥方法瘦身，成功塑造出令人羨慕的A4腰和纖細鉛筆腿。這位多才多藝的女神到底是怎麼做到的？以下是她的專屬瘦身秘訣，趕緊筆記下來吧！

▲李聖經為音樂劇《阿拉丁》瘦身。（圖／取自mysweetbiblee IG、sungkyoung__ IG）

1.不挨餓也能瘦！茉莉公主李聖經的健康觀念

李聖經在準備《阿拉丁》的過程中，依然秉持她的減肥哲學「絕不挨餓」！她認為，挨餓只會導致體力不支，影響舞台上的表現。她的方法是「細嚼慢嚥」，每一餐都慢慢吃，讓大腦充分感受到飽足感，避免多吃又不健康。

▲李聖經茉莉公主造型美翻。（圖／取自mysweetbiblee IG）

2.吃對食物，健康又能變美

為了在舞台上展現最佳狀態，李聖經的日常飲食非常注重營養均衡。她偏愛未加工的「原型食物」，如水煮蛋、豆腐和新鮮沙拉，同時補充足夠的蛋白質，幫助修復肌肉並提升代謝。這樣的飲食習慣讓她在保持身材的同時，也有充沛的能量應付音樂劇高強度的排練。

3.遠離高鹽食物，減少水腫上鏡更美

為了在舞台上呈現完美體態，李聖經特別注重減少鹽分攝取。她避免麵條、泡菜等高鹽高鈉的食物，因為這些會讓身體容易水腫。每次上台前，她都以低鹽飲食為主，讓整個人看起來更加輕盈。

▲為了在舞台上呈現完美體態，李聖經特別注重減少鹽分攝取。（圖／取自李聖經 IG）

4.規律運動，舞台表現更亮眼

在準備《阿拉丁》期間，李聖經每天都進行核心訓練，例如深蹲和平板支撐。這不僅幫助她在舞台上展現完美線條，還能提升體力和耐力，讓她輕鬆應對音樂劇中高難度的表演。

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5.啤酒半身浴，舞台前的小秘密

李聖經還透露，她會在半身浴中加入啤酒，幫助促進新陳代謝並排出多餘水分。這不僅能消腫，也讓她在舞台上的皮膚更加緊亮有光澤。

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