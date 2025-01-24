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《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背靠飯後1招

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陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲Angelababy與宋威龍主演的陸劇《相思令》開播後熱度狂飆。（圖／取自 Angelababy IG、《相思令》微博）

圖文／CTWANT

Angelababy（楊穎）因觀看Lisa瘋馬秀被中國大陸官方軟封殺，再加上與黃曉明離婚聲勢下滑，前陣子演藝事業跌到谷底，原本與宋威龍主演的陸劇《相思令》檔期也一延再延，不過1月20號開播後熱度狂飆到第二，僅次於楊紫與李現的《國色芳華》。

陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲《相思令》。（圖／取自《相思令》微博）

陸劇《相思令》講述了焱南城邦君家長女君綺羅在一次行商過程中，意外與北泫城邦玄部首領玄烈相遇相知、共經生死、最終相愛的故事。男女主人公雖身處南北兩大城邦，有著文化差異，但經長期接觸與瞭解，消除對彼此的偏見，發現對方的優點，進而相愛。相比於之前「不停瞪大眼睛的演技」，這回Angelababy的演技也進步不少，再加上天生絕美容顏更增添不少亮點，趕快來看看35歲的Angelababy是如何維持高顏值的吧。

陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲Angelababy、宋威龍主演《相思令》首播熱度高。（圖／取自《相思令》微博）

陸劇《相思令》Angelababy減肥方法：吃飽後站立30分鐘

Angelababy分享自己吃飽後會走動或者看劇本，基本上都會站著30分鐘以上，各位沙發馬鈴薯一定要把這招學起來才不會讓肉肉都囤積在小腹。

陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲Angelababy分享自己吃飽後會走動。（圖／取自Angelababy IG）

陸劇《相思令》Angelababy減肥方法：早上喝一大杯溫水

Angelababy曾分享起床後先喝一大杯溫開水來幫助身體加速循環、代謝、排出老廢物質，除此外她其他時間還會喝青汁來補充膳食纖維。楊穎提醒大家晚上不要喝太多水會影響睡眠，她都是盡量白天要喝到足量。

陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲Angelababy在白天就會把水喝到足量。（圖／取自 Angelababy IG）

陸劇《相思令》Angelababy減肥方法：睡前5小時禁食

Angelababy比一般人睡前三小時禁食更嚴格，她通常會禁食五小時來確保食物有足夠時間消耗與消化。

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▲陸劇《相思令》劇照。（圖／取自 《相思令》微博）

陸劇《相思令》Angelababy減肥方法：晚餐不吃澱粉

她自己的飲食習慣是「早餐吃得好、午餐吃得飽、晚餐吃得少」，她的早餐通常會選麵包搭配一盤水果，中餐就多吃優質蛋白質＋原型食物來提升飽足感，晚餐就盡量少吃點，尤其不會吃澱粉。

 陸劇《相思令》Angelababy仙氣扮相熱度狂飆！小蠻腰、少女感薄背秘訣靠「飯後站立30分鐘」

▲《相思令》Angelababy仙氣扮相。（圖／取自《相思令》微博）

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關鍵字：

周刊王, 相思令, Angelababy, 陸劇, 楊穎, 瘦身

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