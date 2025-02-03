「孔劉」大叔系男神的代名詞　3部主演作品不能錯過

文／人物誌

孔劉以《屍速列車》、《魷魚遊戲》的演出，在全世界贏得超高人氣，對台灣的觀眾來說也是相當熟悉，尤其在《魷魚遊戲2》中反派的演出，與李政宰大玩「俄羅斯輪盤」的橋段，為緩慢沉悶的前段下劑猛藥，孔劉的角色更是成為知名網路迷因。

但除了《魷魚遊戲》、《屍速列車》、《咖啡王子1號店》這些高人氣作品，孔劉亦有許多出色的主演作品，許多作品都在韓國影視圈有著一定的地位。

《孤單又燦爛的神－鬼怪》（2016）



▲孔劉以《孤單又燦爛的神－鬼怪》奪得百想男子最優秀演技。（圖／tvN）

孔劉在韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中，飾演被詛咒而得到永生的金信，作為「鬼怪」在人間活了漫長的939年，只有遇到能夠解救他的「鬼怪新娘」才能破解詛咒。劇集結合了摩登現代與韓國傳統神話，主劇情講述金信遇上「鬼怪新娘」池听晫（金高銀飾），開始有了留意的對象之後，臉上也有了不曾屬於金信的陽光燦爛，卻也開始為自己失去永生而感到焦慮。

同時，金信與失憶的陰間使者王黎（李棟旭飾）共享一個屋檐，兩位資深演員的互動，為浪漫且神秘的劇集更添幾分詼諧。2016年播出時，便多次奪得話題討論冠軍，孔劉更以該戲，奪得百想男子最優秀演技賞。

《寧靜海》（2021）



▲《寧靜海》由孔劉、裴斗娜擔綱主演。（圖／Netflix ）

Netflix韓劇《寧靜海》，由鄭雨盛擔任製作人，孔劉、裴斗娜擔綱主演，劇情主打太空科幻恐怖的情節，作為亞洲影視圈鮮少碰觸的題材，對於製作團隊及演員都是一次艱辛的挑戰。《寧靜海》劇情講述在地球水資源耗竭的未來，宇宙探測隊隊長韓允才（孔劉飾）率領團隊前往月球的「渤海基地」，寄望能夠找尋解決水資源危機的神祕病毒。

劇組精心打造的月球表面，搭配斥資鉅額打造擬真特效，讓觀眾能夠完全沉浸在寧靜的宇宙探險，搭配劇中凝重的節奏，更是巧妙呈現面對未知恐懼時的不安。《寧靜海》第1季留下許多尚未解釋的謎團，也期待第2季將會對此有所解釋。

熔爐（2011）



▲韓國真人真事改編電影《熔爐》。（圖／《熔爐》劇照）

孔劉在《熔爐》中，飾演特殊學校新來的美術老師姜仁浩，抱持善良初衷的他，卻在不見光的夜裡，看見教職員對著無法為自己發聲的瘖啞人學生，多次性侵並拳腳相向，得知真相而深受打擊的仁浩，決定與人權運動家宥珍（鄭有美飾）一同揭發學校的陰暗面並討回公道。

孔劉尚在軍中服役時，因緣際會下讀了《熔爐》原版小說，備受震撼後努力促成《熔爐》電影的誕生；電影上映後，真實故事再次獲得大眾重視，輿論壓力令司法單位重新調查案件，並修訂性侵害相關防治法條，又被稱為「熔爐法」。

孔劉不僅作為演技實力深厚的帥大叔演員，為弱勢發聲也不落人後，如此優秀的演員，又怎能不讓觀眾愛上呢？

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