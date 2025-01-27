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從青磺泉到牛奶湯　北投3大頂級溫泉酒店巡禮

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文／人物誌

冷氣團一波波襲來，天冷之時最適合泡湯，暖身也暖心。昔日溫泉鄉北投，鄰近台北市區、交通也方便，給自己一趟泡湯之旅，紓解身心。若有較為充裕的預算，三家北投高檔溫泉酒店：三二行館、麗禧、大地，將帶給你有別於其他溫泉酒店的泡湯感受，周間造訪更可以避開擁擠人潮，享受在大眾池卻猶如包場般的靜謐。

三二行館　坐擁世界級稀有泉種「青磺泉」

▲三二行館有世界級稀有溫泉青磺泉，青磺泉也被稱為「碧泉」。（圖／三二行館官網）

百年來，北投溫泉以白磺、青磺聞名，特別是含有微量放射元素「鐳」的青磺泉，目前只有北投和日本玉川兩地才有，是世界級稀有的泉種。三二行館擁有一口青磺泉，這裡距離地熱谷近，也是最靠近青磺泉源頭之處。青磺泉為完全天然硫氣孔噴發的自然湧泉，泉質屬酸性硫酸鹽氯化物泉，PH值介於1到2之間的酸性，泉色無味、透明中帶綠，也被稱為「碧泉」。

三二行館有世界級稀有溫泉青磺泉，大眾裸湯有200坪，傲世北投地區，且控管人數在40人以內，若是只有幾位泡湯客，便能好好享受一人一池的寬敞感；而且一次入場可以使用四小時，泡湯後到休息室吃喝、舒眠區小憩，這樣的方式巡迴兩次，身心得以大大放鬆。

北投麗禧溫泉酒店　泡一池最純淨的「牛奶湯」

▲北投麗禧溫泉酒店是北投第一家五星級酒店。（圖／麗禧溫泉官網）

北投麗禧溫泉酒店就在陽明山國家公園旁，是北投第一家五星級酒店，出自台北101大樓設計師李祖原之手，開幕以來吸引不少台灣、香港大牌藝人入住，低調簡約風格，又保有視野和好湯的享受。

懂得泡湯的熟家對於麗禧並不陌生，承接自大磺嘴的第一口純淨白磺泉，豐富的礦物質在泉水中呈現乳白色，被稱作「牛奶湯」，泡完肌膚柔軟細嫩；挑高9公尺的裸湯區，泡湯之外還可以使用石板浴和烤箱，在滿栽的桂花樹邊，聞桂花飄香之優雅。

北投大地酒店　人造雪落下仿如北國情景

▲大地酒店半露天的空間深受喜歡裸湯的愛湯者青睞。（圖／大地酒店官網）

北投另一家五星級酒店大地酒店，其泉質也是「白磺泉」，半露天的空間深受喜歡裸湯的愛湯者青睞。在這裡泡湯，可以欣賞旁邊的山林綠蔭，享受山風吹來的涼意與泡溫泉的暖熱成對比的交替感。

為了營造如北國的雪中泡湯情景，大地酒店用人工造雪機在固定時間噴出雪花，彷彿將場景帶到寒冷的國度，對於未曾看過雪景的遊客來說，會是很有新鮮感的噱頭。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 北投, 泡湯, 溫泉

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