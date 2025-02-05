愛的聚光燈閃耀　與卡地亞共譜美好回憶

▲卡地亞經典之作陪伴度過人生重要時刻。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

情人節將至，找尋人生中的聚光燈，將注目焦點定睛在另一半，愛意就以卡地亞（Cartier）經典之作來傳遞，讓心愛之人時時刻刻戴著愛的信物，感受濃情蜜意；而散播愛的能量，也別忘了聚焦在自己身上，選擇別具意義的卡地亞珠寶與腕錶，撒上品牌香水，與卡地亞共譜美好回憶。

▲卡地亞LOVE吊墜，兩環相扣猶如情人相繫。

Love in the Spot Light



提及LOVE，第一聯想就是卡地亞LOVE系列珠寶，自1969年誕生於紐約以來，此螺絲裝飾的簡約線條手環成為愛與承諾的代名詞，除了「鎖住愛情」寓意的橢圓形手環，卡地亞最新推出兩環相扣的手鍊，猶如戀人彼此保有空間、卻又緊密相繫，此概念也延伸至項鍊設計，各有18K金、白金或玫瑰金半鋪鑲鑽石或全鑲鑽版本，閃耀愛的光芒。





▲卡地亞LOVE黃K金半鋪鑲鑽石手鍊。

1924年問世的Trinity系列，亦是珠寶界的傳奇之作，以白K金、黃K金與玫瑰金構成的三環交織出俐落靈動、簡潔純粹的戒指，歡慶百週年之際，卡地亞推出個性的枕形戒指與吊墜，除了象徵卡地亞家族三兄弟的合作精神，也代表友情、愛情和忠誠之意，亦可解釋為連結過去、當下和未來。不論是獻給另一半讓心彼此相連，也可寵愛自己，戴上Trinity珠寶為自己喝采打氣，也展現個人的時尚宣言。

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▲卡地亞Trinity枕形戒指為個性之選。





▲卡地亞Trinity半鋪鑲鑽石項鍊大型款。





▲卡地亞Trinity枕形吊墜時髦摩登。

卡地亞集百年製錶工藝與設計美學，分秒見證愛情，特別是迷你款腕錶小巧優雅，輕易擄獲他的心。標誌性的Tank Louis Cartier腕錶迷你款、橢圓形的Baignoire腕錶迷你款，擁有完美的比例，無論休閒或正式場合都百搭，且不僅適合單戴，也能與手環疊搭，創造專屬的時髦風格。

▲卡地亞腕錶集百年製錶工藝與設計美學大成。





▲卡地亞經典Tank Louis Cartier腕錶迷你款。





▲卡地亞Baignoire腕錶迷你款小巧秀氣。

Love in the Air

寵愛情人也疼愛自己，不妨沉浸在卡地亞香水中，讓愛無所不在吧！品牌旗下Déclaration小豆蔻與各種木質香調相輔相成，締造出大膽不羈的氣息，其中Déclaration香氛洋溢濃郁的木質琥珀芳香，而淡香水融合雪松木的優雅與小豆蔻的活力，若想一次體驗卡地亞愛的氣息，Les Collections de Parfum香水體驗套裝囊括卡地亞經典香水，引領人們踏上迷人的感官之旅。





▲沉浸在卡地亞Déclaration香氛中，感受愛無所不在的魅力。





▲Les Collections de Parfum香水體驗套裝可一次擁有卡地亞經典香水。





