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髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感

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▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲養髮已經成為一種保養新趨勢。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秀髮最明顯的老化症狀就是髮量變得不夠豐盈、細軟扁塌，健康成年人每天可能會掉大約70到100根頭髮屬於正常現象，但如果沒有新的毛髮長出並取代毛髮或在梳頭或洗頭時發現比平常脫落更多，這時請善用養髮精華，別只顧好臉部肌膚，卻讓髮量洩露年齡。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液補充瓶（有涼），500ml，3,280元

草本強健養髮精華液推出容量加大500mL補充瓶，內含多重養髮植萃清爽配方，維持頭皮沁涼舒爽、調理頭皮油脂分泌，提升頭皮防護力，髮根蓬鬆不扁塌。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲basiik 微生平衡11高效養髮液，80ml，2,280元。

結合加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，讓你輕鬆擁有豐厚的秀髮。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml，1,380元。

以完美比例揉合迷迭香、雪松、天竺葵、檸檬和蠟菊5種草本植萃精華油，結合西洋菜萃取、當藥萃取及甘草萃取3大植萃昇髮精華及維生素E，幫助舒緩放鬆、活絡強健頭皮。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲uka 頭皮賦活精露，50ml，1,680元。

高達93%的天然成分，包含玻尿酸補充頭皮水分；靈芝及人蔘萃取滋養頭皮，建立髮肌防護屏障，使髮絲強韌、不易斷裂，蘋果細胞萃取維持頭皮年輕健康，延緩老化問題。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲法國黎諾 豐蘊活髮精華，50ml，5,200元。

以高科技能量甦活頭皮頭髮，提升髮性生命力，活絡毛髮、改善衰弱感，讓髮域環境健康有活力！具有高抗氧化力，同時減少污染微粒之黏附，一次幫助舒緩頭皮、強韌髮絲

關鍵字：

養髮精華, 秀髮保養, 脫髮問題, 頭髮護理, 髮量增加

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