美周記／diptyque、Jo Malone搶情人節商機　最美玫瑰限定誰能抗拒

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

農曆春節過後，情人節緊接來臨，diptyque和Jo Malone不約而同以玫瑰作為主角，推出限定商品，以優雅迷人的玫瑰傳達愛意，讓這個特別的日子更加獨一無二。

2025年diptyque重新演繹香氛蠟燭二重奏禮盒Baies漿果+Roses玫瑰，迎接情人節的到來。禮盒外包裝上，diptyque經典的躍動字母及橢圓標誌巧妙地組成心形，象徵愛的邂逅。

▲diptyque 2025 情人節限量香氛蠟燭－漿果香&玫瑰，190gx2，4,570元。

兩款香氛蠟的燭杯分別選用紅色及粉色漆面，可單顆單獨點燃，也可同時點燃以營造令人無限遐想的野生花園氛圍，漿果酸澀清新的綠植香氣與精緻優雅的玫瑰香調在此間完美融合。

Jo Malone 以珍稀的塔伊夫玫瑰做為重點香材，推出限量塔伊夫玫瑰芳醇香水。塔伊夫玫瑰來自有著「玫瑰之城」美譽的阿拉伯城市─塔伊夫，盛開在塔伊夫山腳下的一片玫瑰田，璀璨迷人的豔粉色與馥郁獨特的香氣讓人聞了印象深刻

▲Jo Malone 塔伊夫玫瑰芳醇香水，50ml，5,650元。

玫瑰透過浸漬萃取，有著華麗的花香與蜂蜜香氣，野莓的鮮甜多汁與一絲脆爽的綠意在鼻息間展開，中調的塔伊夫玫瑰，馥郁奢華且充滿張力的玫瑰香氣，將初調的清甜轉化成果醬般濃郁的甜香，底蘊以金黃琥珀與咖啡烘焙香調，將香氣以溫暖感性包裹。

▲SABON凡消費滿額即能擁有獨特禮盒包裝。

SABON雖無推出情人節限定組合，但凡於從2月3日至2月14日消費滿3,500元，美容顧問將依據所選的單品與情境，搭配不同色系的品牌包裝襯紙、緞帶，打造獨特的禮盒。並附贈品牌卡片與特製封蠟貼紙，親手寫下對摯愛的關懷，再貼上手工融蠟而製的貼紙，展現你的滿滿心意。