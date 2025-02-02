2025女星短髮範本推薦！宋慧喬、秦嵐極短髮又美又帥　減齡效果十足

文／美人圈

2025女星短髮範本推薦！宋慧喬、秦嵐、賈靜雯等人紛紛換上少年感十足的「極短髮」，不僅增添帥氣俐落感，同時不失女人味，以下盤點多款令人眼睛一亮的「女星極短髮」造型，2025年必須剪！

2025女星短髮範本推薦：宋慧喬

宋慧喬近日現身電影《黑祭司2：闇黑修女》的記者會，換上一頭俏麗短髮，立馬成為全場焦點！中分搭配蘋果頭的短髮，相當有文青書生感，瀏海長度整個蓋住顴骨與耳朵，讓整個五官變得更精緻集中、小臉效果極強！

▲宋慧喬近日換上一頭俏麗短髮。（圖／IG@kyo1122）

私下搭個眼鏡就有日本鹽系帥哥的清爽學生感，減齡效果極強，根本2025必剪！

▲宋慧喬最新短髮減齡效果極強。（圖／IG@kyo1122）



2025女星短髮範本推薦：秦嵐

秦嵐全新短髮太好看！有別於宋慧喬的文青書生感，秦嵐這款短髮俐落且氣場強大，露出更多後頸線條，層次上也相對較厚，讓整個髮型更有厚度與「規正」的感受，搭配落在顴骨下方的瀏海，中性氣質爆棚！

▲秦嵐全新短髮太好看。（圖／秦嵐微博）

誠如前述，這款短髮相對有厚度，瀏海的處理並非是將層次剪高、剪薄，而是有點類似公主切瀏海的「塊狀」感，斜切在側面並蓋住部分耳朵，平行於下顎線條，又美又帥！

▲秦嵐最新短髮俐落且氣場強大。（圖／秦嵐微博）

2025女星短髮範本推薦：賈靜雯

賈靜雯在去年金鐘獎頂著俐落短髮現身紅毯，驚艷眾人！俐落的層次線條帶出中性帥氣的感覺，大旁分的瀏海相當有氣勢，搭配微微濕髮的造型，知性又慵懶、很有港風短髮的獨有氛圍感。

▲賈靜雯。（圖／IG@alyssachia）



這款短髮的重點在大側分瀏海搭配層次，可以很好的修飾臉型稜角感，也強調幹練及優雅的風格，簡單抓出髮型線條就很有造型感、也更復古，喜愛港風風格的人絕對不能錯過。

▲賈靜雯這款短髮很有港風短髮的獨有氛圍感。（圖／IG@alyssachia）

2025女星短髮範本推薦：金泰梨

金泰梨去年為新戲《正年》換上全新短髮造型實在太好看！是日系風格當中相當流行的掛耳短髮，髮型層次相對高，更能修飾出圓潤飽滿的頭型，同時也很適合本身髮質較細軟的族群，此外，這款掛耳短髮重點在「髮絲光澤」呈現出的原生健康感，讓整個人看起來神清氣爽，很適合年前換髮！

▲金泰梨為《正年》換上全新短髮造型實在太好看。（圖／IG@kimtaeri_official）

這款掛耳短髮的瀏海變化性高，又不會全部蓋住額頭，因此整個拉直、側分後，能呈現出精緻俐落又帶有些許女人味的氣息！

▲金泰梨掛耳短髮變化性高。（圖／IG@kimtaeri_official）

2025女星短髮範本推薦：鄭恩彩

提到金泰梨短髮，當然不能忘了鄭恩彩！兩人一同為了《正年》剪成少年感短髮，鄭恩彩這款掛耳短髮是透過具弧度的層次線條打造出清爽俐落的風格，帶點少年感、率性的氛圍，同時強調髮絲表層的光澤度，同時瀏海長度到顴骨位置，讓風格變得又美又帥！

▲鄭恩彩也為了《正年》剪成少年感短髮。（圖／IG@jungeunchae_）



日常整理也相對容易，透過髮絲線條更能呈現出髮型的慵懶感，同時還能修飾臉型，讓頭髮吹乾立刻有型，屬於相對好整理的少年感短髮造型！

▲鄭恩彩的短髮屬於相對好整理的少年感短髮造型。（圖／IG@jungeunchae_）

2025女星短髮範本推薦：金高銀

金高銀極短髮太美！金高銀為了Netflix新劇《自白的代價》剪了超級短髮，幾乎是寸頭的長度，頭髮長度幾乎完整貼合臉部、甚至額頭也完整露出，時尚感爆棚！也因為整體髮型的修飾力道不強，會更推薦給臉型五官精緻的女生。

▲金高銀極短髮太美。（圖／IG@ggonekim）

或是不妨試試金高銀這款中分俏麗髮，髮絲長度約在下巴五公分處，在髮尾帶有外翹捲度、瀏海長度可蓋至顴骨，對臉型的修飾度更高，同時能更好呈現修長的脖子線條。

▲金高銀中分俏麗髮。（圖／IG@ggonekim）

2025女星短髮範本推薦：金瑞亨

完美詮釋「女人帥起來，就沒男人的事了」！金瑞亨自從減去浪漫長髮，以帥氣俐落的短髮造型現身後，讓不少女生大喊：「太帥了！」整體短髮尾巴乾淨俐落，在上層保有較長的髮絲，可抓出線條感，讓整體帥氣感大大提升！

▲金瑞亨短髮造型帥氣俐落。（圖／IG@kim_seohyung）

這款尤其適合喜愛旁分、油頭風格的人，在耳側保留些許髮絲不收乾淨，同時稍稍讓線條向下收，就能更修飾臉型，使五官變得更加立體精緻，短髮也能輕鬆做出小臉效果。

▲金瑞亨短髮適合喜愛旁分、油頭風格的人。（圖／IG@kim_seohyung）



2025女星短髮範本推薦：朴圭瑛

蓬鬆日系少年頭可鹽可甜！朴圭瑛這款少年感的短髮不僅是帶有捲度，同時層次較高，並搭配極度修飾臉型的瀏海，濃濃的日系風格上身！最長長度落在肩上，透過高層次的變化，讓整體髮型變得輕盈蓬鬆，且有髮量豐厚的感受！

▲朴圭瑛少年感短髮有濃濃的日系風格。（圖／IG@lavieenbluu）

風格上也相對百變，換上不同的裝束就能呈現不同的感覺！從乾淨文青的日式鹽系少年變為甜美青春且帶有點鬼靈精怪特質的可愛少女，風格適配度超強！

▲朴圭瑛短髮適配不同風格。（圖／IG@lavieenbluu）



2025女星短髮範本推薦：高旻示

2024年話題戲劇之一！在Netflix韓劇《無聲蛙鳴》中，高旻示換上俐落的一刀切短髮，引起網友一面倒的好評，而一刀切也是短髮入門款的首選髮型，長度落在下巴一點點，並帶有些許層次，加上筆直的髮型線條，給人俐落個性感。

▲高旻示一刀切短髮引起網友一面倒好評。（圖／IG@gominsi）

甚至可日常自己用電棒捲、平板夾等夾出捲度做變化，風格從俐落個性轉為甜美青春，是一款百搭、不挑人，變化度又高的短髮造型必試款！

▲一刀切短髮百搭、不挑人，還可以自己用電棒捲捲出捲度。（圖／IG@gominsi）



2025女星短髮範本推薦：林珍娜（Nana）

Nana自從剪了這款短髮後，真的美出新高度！甚至被譽為是「人生髮型」，齊耳長度搭配明顯的立體捲度，讓造型感與蓬鬆感兼具，創造出復古氛圍，單看帶有可愛又慵懶的氣息，而戴帽子立刻有帥氣俐落的小男孩感！

▲Nana的短捲髮被譽為是人生髮型。（圖／IG@jin_a_nana）

也因為帶有捲度，這款還可走小性感的風格，自帶法式浪漫的感覺，舉手投足之間給人隨性、迷人的感受！也是此次男孩感短髮範本中，相對好駕馭的一款。

▲Nana短捲髮自帶法式浪漫的感覺。（圖／IG@jin_a_nana）

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