Rosé接下YSL Beauty品牌大使、宋慧喬美唇成為嬌蘭活招牌

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

美妝品牌代言人讓人驚喜不斷，先前嬌蘭宣布宋慧喬為品牌大使，成為亞洲第一人，YSL Beauty 釋出Rosé 成為最新的品牌大使訊息。新代言新氣象，話題如何轉換成燒滾滾買氣，考驗美妝品牌的智慧。

身為歌手、舞者和全球偶像，Rosé 不斷打破紀錄，Rosé以一種率真、不做作的態度和不加掩飾的自信精神，充分展現YSL 女性的特質。藉著她最為人知的自信和迷人的舞台魅力，Rosé 以最新品牌大使的身份加入 YSL Beauty，開啟奢華美妝新篇章。

YSL Beauty 國際總經理 Stephan Bezy也表示：「Rosé 正是 YSL Beauty 的化身。我們很高興能與這個世代如此有力的聲音合作，共同踏上這段新的旅程。」作為品牌大使，她首先將亮相於2月推出的情人節無限熱戀系列，展現限量彩妝逸品，她也表示：「美妝是我展現獨特性的方式，讓我毫無保留地表達自我，很高興能作為 YSL Beauty 家族的一員參與這段旅程。」

早先嬌蘭也宣布宋慧喬正式成為法國嬌蘭彩妝及護膚系列亞太區品牌大使，作為韓流的代表，宋慧喬以其優雅的氣質和出眾的魅力，完美詮釋了法國嬌蘭的品牌美學與精神。

在全新釋出的宣傳照中，宋慧喬的精緻妝容成為焦點，其中宋慧喬她的唇妝則調和了經典色號「ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏 510」及裸粉色的「ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏 518」兩色，而這兩色在櫃位的詢問度超高，她的美唇就是嬌蘭的金字招牌無誤。