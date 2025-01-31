fb ig video ETtoday search mobile

DIOR男裝設計師Kim Jones離任！剛獲頒法國榮譽軍團勳章　未來動向受矚目

>

記者林明瑋 / 綜合報導

才剛發表完2025秋冬男裝系列且備受好評，DIOR男裝與配飾系列創意總監Kim Jones宣布離開待了7年的品牌，讓時尚圈又起漣漪，Kim Jones表示：「能夠在DIOR這個象徵極致卓越的品牌創作，對我來說是真正的榮耀。」一直有傳聞LOEWE創意總監Jonathan Anderson將接掌DIOR女裝，沒想到DIOR男裝先出現變數，令人更對接下來的局面感到好奇。

▲DIOR Kim Jones 。（圖／品牌提供）

▲DIOR品牌大使周杰倫日前在巴黎與Kim Jones見面。（圖／翻攝jaychou IG）

Kim Jones在2018年卸下LOUIS VUITTON男裝創意總監職務後，加入DIOR男裝，首個系列便以與KAWS的合作打出他的第一副牌，接著每一季都有新意，原本就與街頭潮流關係緊密的他，將大眾文化與高端時尚混著玩，但沒有誰搶了誰的風采，倒是推出不少相輔相成的爆款，例如2020年的DIOR X AIR JORDAN 1限量運動鞋，定價8萬元台幣，竟引起全球500萬人抽籤搶8千雙鞋，相當驚人。

▲DIOR 2025秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2025秋冬男裝系列。（圖／品牌提供，以下同）

▲2019春夏男裝系列，是Kim Jones為DIOR男裝執掌的首個作品。

▲2020年DIOR與Air Jordan推出聯名鞋，當時引爆收藏狂潮。（圖／資料照）

除了男裝，Kim Jones也在2021年出任FENDI女裝藝術總監，這是他首度跨足女裝領域，與FENDI家族第3代傳人Silvia Venturini Fendi攜手，共同扛下卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）故去後的重責大任，期間除了女裝，並執掌高級訂製服系列，直到去年10月他宣布離開FENDI。

正當眾人認為他將專心在DIOR男裝系列，甚至1周前Kim Jones才剛獲頒法國國家榮譽軍團勳章騎士級勳章（Chevalier de l'Ordre National de la Légion d’Honneur），表彰他在DIOR男裝創意總監角色中的才華、熱情和奉獻精神，他再拋出震撼彈，DIOR男裝確定將改朝換代。

▲DIOR Kim Jones 。（圖／品牌提供）

▲DIOR Kim Jones 。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones獲頒法國國家榮譽軍團勳章騎士級勳章，由時尚界代表人物Anna Wintour女爵士頒發。

DIOR與Kim Jones的官方IG，共同發表了一支短影片，剪輯7年來Kim Jones的精彩創作，Kim Jones並寫下感言：「能夠在DIOR這個象徵極致卓越的品牌創作，對我來說是真正的榮耀。我深深感謝工作室與工坊團隊，他們一路陪伴我，讓創作得以實現。我也想藉此機會感謝在合作過程中相識的藝術家與朋友。最後，由衷感謝Bernard和Delphine Arnault，感激他們始終給予我的全力支持。」

DIOR總裁兼首席執行官 Delphine Arnault 表示：「我對 Kim Jones、他的工作室以及工坊所做出的傑出貢獻深感感激。他憑藉卓越的才華與創意，不斷以自由奔放的視角重新詮釋 Dior 的傳承，並帶來了許多令人驚喜且極具吸引力的藝術合作。」

除了Kim Jones個人職涯會有什麼變化，FENDI女裝、DIOR男裝設計師的空缺由誰接棒，都是接下來眾所矚目的焦點，2025年的時尚圈新局，靜待揭曉。

關鍵字：

DIOR, Kim Jones

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

髮線髮旋太明顯很困擾？　梳子+Z字型讓分髮線消失

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激 第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥 過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫 營養師教你8招停止內耗　「好好睡覺」比補充B群還管用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面