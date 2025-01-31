DIOR男裝設計師Kim Jones離任！剛獲頒法國榮譽軍團勳章　未來動向受矚目

記者林明瑋 / 綜合報導

才剛發表完2025秋冬男裝系列且備受好評，DIOR男裝與配飾系列創意總監Kim Jones宣布離開待了7年的品牌，讓時尚圈又起漣漪，Kim Jones表示：「能夠在DIOR這個象徵極致卓越的品牌創作，對我來說是真正的榮耀。」一直有傳聞LOEWE創意總監Jonathan Anderson將接掌DIOR女裝，沒想到DIOR男裝先出現變數，令人更對接下來的局面感到好奇。

▲DIOR品牌大使周杰倫日前在巴黎與Kim Jones見面。（圖／翻攝jaychou IG）

Kim Jones在2018年卸下LOUIS VUITTON男裝創意總監職務後，加入DIOR男裝，首個系列便以與KAWS的合作打出他的第一副牌，接著每一季都有新意，原本就與街頭潮流關係緊密的他，將大眾文化與高端時尚混著玩，但沒有誰搶了誰的風采，倒是推出不少相輔相成的爆款，例如2020年的DIOR X AIR JORDAN 1限量運動鞋，定價8萬元台幣，竟引起全球500萬人抽籤搶8千雙鞋，相當驚人。

▲DIOR 2025秋冬男裝系列。（圖／品牌提供，以下同）

▲2019春夏男裝系列，是Kim Jones為DIOR男裝執掌的首個作品。

▲2020年DIOR與Air Jordan推出聯名鞋，當時引爆收藏狂潮。（圖／資料照）

除了男裝，Kim Jones也在2021年出任FENDI女裝藝術總監，這是他首度跨足女裝領域，與FENDI家族第3代傳人Silvia Venturini Fendi攜手，共同扛下卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）故去後的重責大任，期間除了女裝，並執掌高級訂製服系列，直到去年10月他宣布離開FENDI。

正當眾人認為他將專心在DIOR男裝系列，甚至1周前Kim Jones才剛獲頒法國國家榮譽軍團勳章騎士級勳章（Chevalier de l'Ordre National de la Légion d’Honneur），表彰他在DIOR男裝創意總監角色中的才華、熱情和奉獻精神，他再拋出震撼彈，DIOR男裝確定將改朝換代。

▲Kim Jones獲頒法國國家榮譽軍團勳章騎士級勳章，由時尚界代表人物Anna Wintour女爵士頒發。

DIOR與Kim Jones的官方IG，共同發表了一支短影片，剪輯7年來Kim Jones的精彩創作，Kim Jones並寫下感言：「能夠在DIOR這個象徵極致卓越的品牌創作，對我來說是真正的榮耀。我深深感謝工作室與工坊團隊，他們一路陪伴我，讓創作得以實現。我也想藉此機會感謝在合作過程中相識的藝術家與朋友。最後，由衷感謝Bernard和Delphine Arnault，感激他們始終給予我的全力支持。」

DIOR總裁兼首席執行官 Delphine Arnault 表示：「我對 Kim Jones、他的工作室以及工坊所做出的傑出貢獻深感感激。他憑藉卓越的才華與創意，不斷以自由奔放的視角重新詮釋 Dior 的傳承，並帶來了許多令人驚喜且極具吸引力的藝術合作。」

除了Kim Jones個人職涯會有什麼變化，FENDI女裝、DIOR男裝設計師的空缺由誰接棒，都是接下來眾所矚目的焦點，2025年的時尚圈新局，靜待揭曉。