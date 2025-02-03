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葛萊美／泰勒絲短裙美翻「腿鍊」耍辣藏亮點！Lady Gaga哥德風超吸睛

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記者鮑璿安／綜合報導

第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）於台灣時間3日在洛杉磯舉行，現場更是星光熠熠，泰勒絲第七度入圍最佳專輯獎，以一身Vivienne Westwood 特別訂製的禮服現身紅毯散發魅力，而造型細節更在藏在大腿間的T字腿鍊，Lady Gaga則以全黑哥德風造型驚艷全場。

▲▼Grammy 。（圖／路透）

▲▼Grammy 。（圖／路透）

▲泰勒絲在造型上延續性感甜美的風格，換上Vivienne Westwood 特別訂製紅色短裙 。（圖／路透）

泰勒絲在造型上延續性感甜美的風格，換上Vivienne Westwood 特別訂製紅色短裙，與紅毯形成了完美的呼應，而她裙裝採用了不規則的剪裁設計，皺褶流線與特殊單肩，完美遊走出唯美曲線。此外，還以T字Logo的腿鏈懸掛在大腿前方，彰顯個人態度，泰勒絲頂著標誌性的金髮，踩著紅色高跟鞋登場，自然而然成為矚目焦點。

▲▼Grammy 。（圖／路透）

▲▼Grammy 。（圖／路透）

▲Lady Gaga此次選擇Samuel Lewis設計的暗黑風格長裙 。（圖／路透）

Lady Gaga此次選擇Samuel Lewis設計的暗黑風格長裙，彰顯出她怪誕又頗具魅力的一面，裙裝以綁帶元素交織胸前，打造出緊身馬甲般的收腰廓形，又以墊肩和浮誇的裙襬支撐出氣場，而她以齊瀏海披肩長髮，淡眉造型加持，細節中也十分有看頭。

關鍵字：

葛萊美獎, 泰勒絲, LadyGaga, 紅毯, 明星

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