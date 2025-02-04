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擺脫加班輪迴　請開始用5種方法工作

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▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

▲調整腳步，別將自己的工作陷入加班輪迴。（圖／pakutaso、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

無論年頭年尾，是否覺得自己總是一直持續不斷地在加班？有時候工作做不完並非量多，而是自己行事習慣造成的結果，雖然在企業團體工作時，無法掌控「工作拖在別人身上」的時間，但仍可從5個方向審視自己，重整腳步，擺脫輪迴的加班地獄。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

訂下自己一天的工作量
想像你出國旅行，一天要跑幾個行程、安排在什麼時間總會有個限度，就像是你安排自己的工作一樣，把必要留給自己的時間（吃飯、喝咖啡喘口氣、冥想、接送家人之類）先考量進去，然後找出你一天可以負擔的工作量，作為一日的安排概念。

學習說不
在工作上學習說不，不代表自己不負責，尤其在環環相扣的企業裡，你接下超量或負擔過大的事，往往很容易拖到下一個步驟接手同事的時間，適當拒絕「不屬於你負責」的工作，一點都不需要不好意思，才不會落到吃力不討好的境況。

▲▼ 工作效率低落原因。（圖／Unsplash）

少跟別人比較
要意識自己跟其他同事所處的生活環境是不相同的，私人生活中要處理的事情不一樣、各自的專長也不盡相同，好好發揮自己的長處，並成為在這團體裡無可取代的優點，如果你與另一個同事的工作內容完全可以互相取代跟比較，反而是一種警訊。

清點不必要的工作
很多情況下，雜事反而會讓浪費我們最多時間，你可能認為花個5分鐘沒什麼，一天做6件雜事你半小時就這樣不見了，更何況做了雜事之後，不知怎的更多雜事會容易找上你，清點一下你的代辦事項，找出不需要花時間的項目，說不定會有很多收穫。

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜,顯圖。（圖／翻攝自pakutaso）

排出先後工作順序
早上是精神最好的時刻，如果可以，一天60%以上的工作都該放在早上完成，下午的效率很可能是上午的1／2或更低，此外，今天最重要的工作，或者是最具複雜性的任務，都應該放在第一項先完成，效率往往更高之外，也會減輕你的心理壓力。

▲工作、電腦 。（圖／免費圖庫unsplash）

關鍵字：

工作壓力, 加班, 工作效率, 時間管理, 工作模式

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