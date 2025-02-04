fb ig video ETtoday search mobile

說流行／下個爆款CHANEL 25包！杜娃黎波搶先曬　多口袋大尺寸超燒

>

記者鮑璿安／綜合報導

新生代創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）無論是在台上精彩演出或是私下穿搭都是流行指標，最近她出任 CHANEL香奈兒 25 包款形象代言人，不僅示範了這款話題單品的百變造型，也透露她對大尺寸包款的喜愛，提前預見其流行影響力！

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲杜娃黎波最近登上CHANEL 25 包全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

杜娃黎波最近登上CHANEL 25 包全新形象廣告，由入圍葛萊美獎項的導演 Gordon von Steiner 執導，伴隨著英國樂隊 Fine Young Cannibals 的神曲《她令我瘋狂》（She Drives Me Crazy），點燃大家對於90年代的時尚渴望，杜娃黎波提到，「我愛這首歌。它是 90 年代的金曲，而我一直都很喜歡那個我出生的年代。我也發現自己經常回去看 90 年代的東西，無論是時尚、音樂或電影，都帶給我很多靈感。而這首歌最能代表那個時代的自由風氣，也讓我進入一種輕鬆有趣、真實而叛逆的情緒之中。紐約真的很適合這種『重拍』能量。」

▲chanel 。（圖／翻攝自官網）

▲chanel 。（圖／翻攝自官網）

就如同音樂與時尚一樣不可或缺，杜娃黎波穿梭曼哈頓繁華街道與攝影棚的紐約一日生活，在CHANEL 25的陪伴下展開，作為這位流行歌手的全新愛用單品，CHANEL 25不光擁有CHANEL 22的柔軟廓形，也延續Coco Chanel筆下2.55 手袋的經典樣貌，重新詮釋菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌符碼，可輕鬆調節開口處，並在兩側口袋也點綴上標誌性的雙C Logo，成為具有辨識度的象徵，使其擁有多功能特性。此次，一共帶來了三種尺寸，並渲染上春夏時節的粉嫩色彩，讓人享受穿搭活力。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲杜娃黎波日前現身巴黎，出席香奈兒 2025 春季高級訂製服秀 。（圖／品牌提供）

杜娃黎波日前也現身巴黎，出席香奈兒 2025 春季高級訂製服秀，詮釋黑色斗篷造型並拎著CHANEL 25包款，她也分享道：「這個包款讓我愛不釋手。很適合像我這樣經常四處奔走，又喜歡隨身攜帶所有東西的人，我最喜歡它的口袋設計，且包款容量大，可以放各種我喜歡的物品，包含書、太陽眼鏡、一到兩本筆記本，甚至還能放我的水晶。它就是一個完美的日常包款！」

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲HAILEY BIEBER演繹RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga發表全新Hampton包款系列，NT$99,000 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Women's Rodeo Mini Handbag With Rhinestones in Smoke Grey NT$568,000。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO SLING POCHETTE NT$50,000。（圖／品牌提供）

同時，繼Rodeo與Bel Air系列後，Balenciaga發表全新Hampton包款系列，延續極簡美學意涵，該名稱來自美國紐約市長島的著名富豪聚居地Hampton，以亮面小牛皮定型外層搭配柔軟的做舊納帕內襯，無論是車縫線或是搭扣都是細節亮點。而人氣款Rodeo也持續進化中，在農曆春節特別換上了璀璨的滿版水鑽版本，從內而外盡顯奢華態度；季節新款Rodeo則運用品牌擅長的仿舊手法，呈現出抽繩經過長久使用後的抽絲破舊感，與鮮明的皮革紋理形成對比反差，另也有小尺寸版本，提供使用者進行日常搭配。

關鍵字：

杜娃黎波, CHANEL25包款, 90年代時尚, 流行指標, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看

台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看

韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

立春養生5個重點請筆記　多吃綠色蔬菜幫助養肝健脾

立春養生5個重點請筆記　多吃綠色蔬菜幫助養肝健脾

情緒起伏大恐因「甜點」惹禍　過量甜食帶給身體的6個壞處一次看 大S昔放閃具俊曄登封敢愛敢恨　「怪女孩」眉上瀏海造型永存粉絲心中 營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」　提醒「下肉後」的湯別喝 《外傷重症中心》夏英、《魷魚遊戲2》朴圭瑛帥顏臉蛋＋短髮正流行 星巴克今「大杯以上買一送一」慶開工　免等11點一開店就有！ 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面