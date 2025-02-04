說流行／下個爆款CHANEL 25包！杜娃黎波搶先曬　多口袋大尺寸超燒

記者鮑璿安／綜合報導

新生代創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）無論是在台上精彩演出或是私下穿搭都是流行指標，最近她出任 CHANEL香奈兒 25 包款形象代言人，不僅示範了這款話題單品的百變造型，也透露她對大尺寸包款的喜愛，提前預見其流行影響力！





▲杜娃黎波最近登上CHANEL 25 包全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

杜娃黎波最近登上CHANEL 25 包全新形象廣告，由入圍葛萊美獎項的導演 Gordon von Steiner 執導，伴隨著英國樂隊 Fine Young Cannibals 的神曲《她令我瘋狂》（She Drives Me Crazy），點燃大家對於90年代的時尚渴望，杜娃黎波提到，「我愛這首歌。它是 90 年代的金曲，而我一直都很喜歡那個我出生的年代。我也發現自己經常回去看 90 年代的東西，無論是時尚、音樂或電影，都帶給我很多靈感。而這首歌最能代表那個時代的自由風氣，也讓我進入一種輕鬆有趣、真實而叛逆的情緒之中。紐約真的很適合這種『重拍』能量。」

就如同音樂與時尚一樣不可或缺，杜娃黎波穿梭曼哈頓繁華街道與攝影棚的紐約一日生活，在CHANEL 25的陪伴下展開，作為這位流行歌手的全新愛用單品，CHANEL 25不光擁有CHANEL 22的柔軟廓形，也延續Coco Chanel筆下2.55 手袋的經典樣貌，重新詮釋菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌符碼，可輕鬆調節開口處，並在兩側口袋也點綴上標誌性的雙C Logo，成為具有辨識度的象徵，使其擁有多功能特性。此次，一共帶來了三種尺寸，並渲染上春夏時節的粉嫩色彩，讓人享受穿搭活力。





▲杜娃黎波日前現身巴黎，出席香奈兒 2025 春季高級訂製服秀 。（圖／品牌提供）



杜娃黎波日前也現身巴黎，出席香奈兒 2025 春季高級訂製服秀，詮釋黑色斗篷造型並拎著CHANEL 25包款，她也分享道：「這個包款讓我愛不釋手。很適合像我這樣經常四處奔走，又喜歡隨身攜帶所有東西的人，我最喜歡它的口袋設計，且包款容量大，可以放各種我喜歡的物品，包含書、太陽眼鏡、一到兩本筆記本，甚至還能放我的水晶。它就是一個完美的日常包款！」





▲HAILEY BIEBER演繹RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga發表全新Hampton包款系列，NT$99,000 。（圖／品牌提供）

▲RODEO LARGE HANDBAG NT$192,000。（圖／品牌提供）







▲Women's Rodeo Mini Handbag With Rhinestones in Smoke Grey NT$568,000。

▲RODEO SLING POCHETTE NT$50,000。（圖／品牌提供）

同時，繼Rodeo與Bel Air系列後，Balenciaga發表全新Hampton包款系列，延續極簡美學意涵，該名稱來自美國紐約市長島的著名富豪聚居地Hampton，以亮面小牛皮定型外層搭配柔軟的做舊納帕內襯，無論是車縫線或是搭扣都是細節亮點。而人氣款Rodeo也持續進化中，在農曆春節特別換上了璀璨的滿版水鑽版本，從內而外盡顯奢華態度；季節新款Rodeo則運用品牌擅長的仿舊手法，呈現出抽繩經過長久使用後的抽絲破舊感，與鮮明的皮革紋理形成對比反差，另也有小尺寸版本，提供使用者進行日常搭配。