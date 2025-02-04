還剩10天！情人節送禮指南　限定版蠟燭、美妝保證送進心坎

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

2月14日情人節即將到來，許多品牌紛紛推出具有紀念價值的禮盒以及服務，不管是要送女生還是男生，都有很多精選好禮可以挑選，以下就分享多款好物，讓你送到對方心坎裡。

＃Diptyque 情人節香氛蠟燭二重奏禮盒，售價4570元

把心心相印的寓意帶給摯愛，Diptyque每年的情人節都充滿法式浪漫，2025年集結最熱賣的香氛蠟燭「Baies漿果」，搭配上象徵愛情的「Roses玫瑰」香氣，透過經典的字母排列以及一粉一紅的愛心設計，可以單獨點燃，也可以一起使用，打造宛如置身貴族花園般的酸甜愛戀氛圍。

＃肌膚之鑰 精質光耀幻妍餅 #17－無限之愛限量系列，售價3100元

紅線在東方向來象徵兩人愛情的羈絆，也稱之為「姻緣線」，肌膚之鑰就攜手法國插畫家雙人組Alex & Marine為經典單品換上華麗的紅線愛心設計，尤其是搭配精質光耀幻妍餅的金色粉盒，更顯現耀眼奢華；只要購買情人節限量系列，並消費滿13000元，即贈以紅繩聞名的法國珠寶品牌RedLine一同打造的珠寶盒。

＃NARS 傾心愛慕系列

NARS在專業彩妝領域可謂是創下不少經典，從小方盒氣墊、大白餅到炫色腮紅、奢慾緞光唇膏，無一不受到粉絲歡迎，在情人節之際也換上繽紛少女感的粉紅色系包裝，描繪出可愛的愛心圖案，不僅是底妝系列換新盒，彩妝系列更是推出新色，包括#925 CHERISH甜潤杏桃的炫色腮紅、玫瑰茶棕#810 ONLY YOURS棕情於你的奢慾緞光唇膏，都很必收。