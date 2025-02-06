停滯的飄泊　「空軍三重一村」台北、新北一個人旅行推薦

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台北、新北一個人旅行好去處——三重 眷村

厭倦了都市叢林的繁華叨擾，想逃離遍布的高樓大廈在台北周遭一個人旅行，卻又空不出完整的假期，也許三重眷村能帶你遠離都市喧囂。

「原以為待個三、五年，沒想到耽了五十年，然後就留下來了。」在眷村改建的放映室裡，一位老兵如此自白。

在過去的年代，相較於整體社會，三重眷村對外人來說，一直是個相對封閉的社區，多半是市區中一塊集體式的住宅或村落，運行著自己的文化。然而在這些年裡，眷村從一剛開始老兵們克難的歇腳地，成為家族成長的聚落，乃至現在隨著都更漸漸拆除。

此次的台北、新北一個人旅行景點——三重眷村的登場和落幕，來自於跨越一生的漂泊，承載旅程重啟間的停滯，紀錄異鄉成為家鄉的故事。

台北、新北一個人旅行推薦景點——空軍三重一村

空軍三重一村｜飛地

初入三重眷村，便感覺與台北市中心規劃整齊的高樓與人行道不同，屋舍和巷弄依著未受管束的生命力，長成一片有機的灰色迷宮。

到訪當下，空軍三重一村的出現其實令人感到違和，從熱烘烘的小巷裡左拐右彎著鑽出後，突然在大路的另一端，一列方正的雙層紅磁磚小透天一字排開，兩邊底角切著道路和公園90度向後延伸，整齊的圈出一塊飛地。

從村口向內望，一張大國旗和橫越天空的小旗迎風翻飛，搭著每戶人家手寫的紅春聯和巷底的大榕樹，除了格外幽靜，場景也凝結在四、五十年前同樣風和日麗的日子。

空軍三重一村｜紅色大門

從名字便能聽出，空軍三重一村是依部隊劃分的聚落。

分為同一部隊，不代表有相同的出身背景，不過是被戰爭連在一起的生命體。在社會中，共用同一名字的外省家眷，將各省文化濃縮進各家大門內的一方天地，而後從敞開的紅色大門向外傾洩。漫步其中，展覽復刻從前的日子，在各家廳堂奔走的湖南臘肉、東北餃子、四川泡菜⋯⋯，串不完的門子和嗑不完的嘮子，形成三重眷村多元並緊密的社群文化。

空軍三重一村｜高射炮廣場

踱步到村中廣場，解說員阿伯指著廣場上淺淺一圈磚紅色的排列，暗示日治時期的高射炮台曾經存在的痕跡，教我們認著磚頭上的字母，說明日本人如何耗盡心思保衛台北城。

事實上廣場被林木切割得破碎，難以一眼望盡，行走其間可以發現高射炮台旁先是藍底白字的反共標語，再來是更遠處的跳格子，坡地上方則種滿了代表三重的秀英花，然而乘載這麼多意義，如今或許僅剩曾居住於三重眷村的居民，在乎自己與這塊土地的記憶。

空軍三重一村｜甬道

「小時候我爸要打我時，我就是一股腦的往裡面衝。」紀錄片裡的中年男子靦腆的笑著，娓娓道出他對台北地區最完整日治地下彈藥庫遺跡與小時候秘密基地的回憶。

走在空軍三重一村的甬道，天花板低矮、空氣冰涼，狹長的走道用不規則的方式蜿蜒交錯，在視線無法延伸的情況下，只能緊緊跟著前方同一個導覽團的組員，深怕漏跟了幾個轉彎，便遂了當時建造者的心願。

台北、新北一個人旅行後記

在停滯的過程中，建設因生存需求誕生，保留了當下的心願和期許，並於人去樓空後成為當下存在的痕跡。

離開了甬道口，擺脫背底的陣陣涼風，空軍三重一村象徵一群異鄉人致力將滯留的這片土地打造為家鄉的心願，而如今在三重眷村內行走的遊客，在進入各家大門後，得以看見當年壁壘分明的文化，在互相理解中消除往日的隔閡，或許我們的故鄉亦能成為他人的家鄉。

台北、新北一個人旅行｜空軍三重一村怎麼去

想來台北、新北一個人旅行，除了自行開車或騎車前往，捷運應該是最方便的交通工具了，然而此處距離捷運站還有將近15分鐘的腳程，途中經過的三重老城區，方便想用雙腿抵達的旅客，邊走邊補充熱量喔！

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