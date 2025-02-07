2025話題球鞋推薦　熱賣賽車鞋、薄底鞋在adidas和鬼塚虎都有新選擇

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2025年才剛開始，陸續推出的新款球鞋已為時尚潮流圈注入活血，時髦的選擇不勝枚舉，想入手新鞋的話就來參考這篇吧！

打開鞋櫃發現，怎麼又沒有鞋子可以穿了呢？（誤）2025年各大品牌持續推出創新設計，無論是復刻經典、融入科技，還是聯名話題，每一雙新鞋都承載著潮流愛好者的期待。如果你也正在尋找一雙既能提升穿搭時髦度，又能展現個人風格的新鞋款，一起先來看看有哪些鞋款正在引領潮流走向、又有哪些話題球鞋勢必爆紅吧！

Onitsuka Tiger鬼塚虎 Mexico 66 SD Metallic



Onitsuka Tiger近年因復古風潮而重新爆紅的Mexico 66鞋型，在2025年推出了全新金屬炫光Mexico 66 SD Metallic系列，以未來時尚、Y3K概念與科技結合，研發出特殊的高反光金屬色可回收皮革，多種配色包括玫瑰金、曜黑銀、琥珀金、電光藍、烈焰紅和極光綠，都十分搶眼又耐看。

New Balance 740



New Balance新力作740是從2000年代經典慢跑鞋重新設計而誕生，在2025年強勢登場，同時象徵了Y2K千禧風格將在今年持續延燒！New Balance超人氣的復古運動風格打造出諸多爆款，740在相似的外型裡，加入具現代感的線條，並帶來易於日常搭配的各種顏色，令人選擇障礙發作！

Puma Bella UT復古薄底鞋

2024年底Puma祭出Bella UT鞋款來加入一眾復古薄底鞋的戰局，相信在2025年將會成為一雙黑馬鞋款！Bella UT本身輪廓即修長優雅，加入外底上翻的運動風元素，正中時下個性少女們的審美！

adidas Adiracer Lo賽車鞋

2024年由Rosé和Puma協力將賽車鞋推上時尚頂峰，這回adidas也有全新賽車鞋鞋型的選擇，這雙賽車鞋上頭有格線的絎縫紋路，圓潤包腳的鞋型很顯腳小，明明是滿載的運動風、卻能巧妙帶出女孩的優雅質感，當中的銀色款現在在韓國非常火熱。

Nike Air Max Muse

Nike這雙Air Max Mus鞋款也是在去年尾聲時推出，作為2025年在女生球鞋市場的主力軍，鞋款的外觀便十分抓眼，獨特的紋理線條、金屬感配色，給人前衛的感受，特別適合喜歡街頭風格的酷女孩，且此雙鞋款配置的Air氣墊在舒適度部分更是無需質疑！

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