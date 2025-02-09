《單身即地獄4》遊戲改變者朴海潾的5件事　原來曾和Dex演過戲

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《單身即地獄4》加入女生新成員朴海潾，瞬間改變了整個節目的氣氛，你也被她的魅力給煞到嗎？朴海潾是誰？一起來看看。

戀愛配對實境秀《單身即地獄4》播出到中段，按照慣例會新加入一名男生成員與一名女生成員，來讓節目更有看頭，而身為「遊戲改變者」肯定有著強大的魅力，大機率會讓原先成員們的心產生動搖。第四季的女生遊戲改變者為「朴海潾」，一出場就明顯帶著與其他女生成員不同的氣質，瀏海黑長髮造型、水汪汪的大眼睛與模特兒高挑身材，讓男生們全都眼睛一亮，讚賞她是最漂亮的、個性好、穿衣品味出眾，且她的觀眾緣也非常好，在節目中是十分討喜的角色。

關於《單身即地獄4》朴海潾的5件事

朴海潾小檔案

生日：2000年1月5日

星座：摩羯座

學歷：目前就讀世宗大學電影藝術學系

身高：172公分

撞臉多位明星



朴海潾的五官都相當鮮明，成員淨洙認為她有獨特的異國風情，特別吸引人，許多觀眾覺得朴海潾與金智媛、薛仁雅有些相似，某些角度則像(G)I-DLE成員Minnie，充滿日系清冷感的外型，更讓她擁有小松菜奈2.0的封號。

曾參加選秀節目



和節目中高人氣成員李時安一樣，朴海潾曾參加JTBC選秀節目《Mix Nine》，最後以35名成績未能成功出道，後來作為FAVE娛樂旗下「FAVE GIRLS」成員準備出道，但最終也未能實現，使原先成為偶像的目標暫時止步。

演員身分



外型如此出眾的朴海潾注定要往演藝圈發展！偶像之路受阻也無妨，朴海潾在學習之外也積極以演員身分活動，她曾經出演過網劇《塔羅牌》，巧的是這部是節目主持人Dex（金珍映）的戲劇出道作，朴海潾在當中與Dex有過對手戲！而近期她還有參演新作品《銀鈴響起時》。

IG私服穿搭



朴海潾在節目中穿上數套優雅唯美的洋裝造型，衣品在劇中劇外都獲得讚賞，IG上的她也有諸多不同的面貌，她會以皮衣搭配仙氣白色裙裝，營造個性的穿搭風格，也會穿上輕鬆簡單的標語T恤作為休閒日常服。憑藉完美身材比例的優點，當朴海潾駕馭起微辣的Y2K風格時，更顯得魅力十足。

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