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中醫營養師教吃元宵節湯圓　3個小秘訣享受美食不發胖

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湯圓,京都堂,中醫,食補,元宵,減肥,過年,。（圖／達志示意圖）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

依照傳統，過了元宵節，農曆新年才算真的結束，但無論是過年期間的大魚大肉，或是緊接著慶祝元宵節的湯圓，都是會一不小心就導致熱量超標的食物，其中元宵節所食用的湯圓，更是熱量高且難消化的食物，中醫師就教你怎麼吃可以享受美食又不容易發胖。

京都堂中醫師洪敏芝表示，湯圓為糯米製品，富含澱粉且不易消化，容易造成消化不良、脹氣，且甜度高容易引起胃食道逆流，因此建議腸胃較弱的朋友們在食用時要注意份量；另外，患有慢性病，像是腎臟疾病、糖尿病的患者，需要注意食用的量，湯圓屬於高GI食物，容易使血糖快速上升，糖尿病患者在食用時需注意血糖的變化；鹹湯圓的烹調方式通常會加進許多鹽，腎臟疾病的朋友們建議不要喝湯，注意分量，而花生、芝麻口味等包餡甜湯圓內的磷含量也很高，需要特別注意。

湯圓,京都堂,中醫,食補,元宵,減肥,過年,。（圖／達志示意圖）

京都堂營養師張家榕表示，20顆小湯圓的熱量趨近於半碗白飯，而包餡的甜湯圓及包肉的鹹湯圓每4、5顆也大約等於一碗白飯的熱量，因此，在食用時需要特別注意熱量的攝取，以免過量，建議可以透過以下3種方法，避免攝取到過多熱量的同時可以吃得健康。

1.一天不要攝取超過4顆的包餡甜湯圓。
2.與主食澱粉做替換搭配，避免澱粉過量。
3.鹹湯圓加入蔬菜，如茼蒿、香菇、蘿蔔等食材，營養均衡。

湯圓。（圖／公關照）

除了上述三點以外，張家榕也推薦湯底可以選擇搭配「五型藥膳飲」，透過漢方藥材緩解脹氣、難消化、湯品熱量太高等問題。如甜湯圓可以選擇潤膳飲來搭配，內含有紅棗和枸杞，味道屬香甜的風味，同時含有當歸、黃耆可以幫助滋補強身；鹹湯圓可以選擇衡膳飲來搭配，內含當歸、桂枝，可維持健康、增強體力，再搭配茼蒿、白蘿蔔、紅蘿蔔、枸杞、菇類、蔥白，營養均衡同時增加身體抵抗力。

關鍵字：

湯圓, 京都堂, 中醫, 食補, 元宵, 減肥, 過年

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