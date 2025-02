過年熬出黑眼圈、爆痘痘！透明感妝容必會校色大法

記者李薇/台北報導 圖/jennierubyjane IG、品牌提供

過年不少人熬夜歡聚,一開年整個黑眼圈、痘痘都迸發出來,想要擁有完美好氣色,又不想妝容厚重卡粉,學會色彩平衡超關鍵,以下就分享常見的幾種NG狀況,透過挑選正確的單品,可以輕鬆還原美肌狀態。

#黑眼圈:鮭魚粉遮瑕

一般常見的黑眼圈都是烏青色,建議可以使用鮭魚粉色的遮瑕膏,少量沾取在刷子上鋪勻,薄薄塗抹在眼下區域,後續再上粉底妝感會更加乾淨。

⮕推薦單品:MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕美肌修修筆 #0.2,售價1150元

比起膏狀腮紅更加水潤保濕的HD SKIN 粉無痕美肌修修筆,其中#0.2號色是奶油鮭魚蜜桃粉,更被稱為是「熊貓眼橡皮擦」,可以輕鬆遮蓋眼下暗沉,而且服貼不卡紋,輕鬆一筆就能瞬間美肌。

#痘痘:酪梨綠遮瑕

像是痘痘或是敏感等狀況,肌膚常常都會呈現紅色,不想要太重底妝覆蓋,建議可以使用帶點綠色的遮瑕膏,壓在泛紅的部位,就可以輕鬆達到校色效果。

⮕推薦單品:Visée 幻飾校色遮瑕霜,售價290元

開架「CP值之王」Visée一次推出8款雙色遮瑕膏,從鮭魚粉、自然膚色到薰衣草紫通通都有,當然最推薦就是以酪梨綠搭配自然膚色或是白皙膚色的款式,不僅是開架少見的遮瑕色選,一次兩格更可以滿足修正色調與遮蓋瑕疵或提亮等需求,當然很值得擁有。