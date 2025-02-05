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過年熬出黑眼圈、爆痘痘！透明感妝容必會校色大法

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遮瑕,MAKE UP FOR EVER,VISEE,彩妝,黑眼圈,痘痘。（圖／IG、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、品牌提供

過年不少人熬夜歡聚，一開年整個黑眼圈、痘痘都迸發出來，想要擁有完美好氣色，又不想妝容厚重卡粉，學會色彩平衡超關鍵，以下就分享常見的幾種NG狀況，透過挑選正確的單品，可以輕鬆還原美肌狀態。

＃黑眼圈：鮭魚粉遮瑕

一般常見的黑眼圈都是烏青色，建議可以使用鮭魚粉色的遮瑕膏，少量沾取在刷子上鋪勻，薄薄塗抹在眼下區域，後續再上粉底妝感會更加乾淨。

⮕推薦單品：MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕美肌修修筆 #0.2，售價1150元

遮瑕,MAKE UP FOR EVER,VISEE,彩妝,黑眼圈,痘痘。（圖／IG、品牌提供）

比起膏狀腮紅更加水潤保濕的HD SKIN 粉無痕美肌修修筆，其中#0.2號色是奶油鮭魚蜜桃粉，更被稱為是「熊貓眼橡皮擦」，可以輕鬆遮蓋眼下暗沉，而且服貼不卡紋，輕鬆一筆就能瞬間美肌。

＃痘痘：酪梨綠遮瑕

像是痘痘或是敏感等狀況，肌膚常常都會呈現紅色，不想要太重底妝覆蓋，建議可以使用帶點綠色的遮瑕膏，壓在泛紅的部位，就可以輕鬆達到校色效果。

⮕推薦單品：Visée 幻飾校色遮瑕霜，售價290元

遮瑕,MAKE UP FOR EVER,VISEE,彩妝,黑眼圈,痘痘。（圖／IG、品牌提供）

開架「CP值之王」Visée一次推出8款雙色遮瑕膏，從鮭魚粉、自然膚色到薰衣草紫通通都有，當然最推薦就是以酪梨綠搭配自然膚色或是白皙膚色的款式，不僅是開架少見的遮瑕色選，一次兩格更可以滿足修正色調與遮蓋瑕疵或提亮等需求，當然很值得擁有。

關鍵字：

遮瑕, MAKE UP FOR EVER, VISEE, 彩妝, 黑眼圈, 痘痘

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