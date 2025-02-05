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除了貝克漢！貝嫂著迷的對象還有它　難怪50歲肌膚依舊超緊實

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、victoriabeckham IG

秋冬肌膚因為缺水特別容易感到粗糙，肌膚紋理更明顯，上妝當然也就越不服貼，除了補水之外，具有封存效果與油份的乳霜更是重中之重，在每日晚間保養完之後、妝前護膚最後一道，都塗抹上乳霜加以按摩，肌膚柔潤度都會瞬間提升，近期更有不少質感新品登場，拯救差膚況立刻用起。

＃德卡 多重維他命超能乳霜，售價3900元

▲▼乳霜,德卡,A.M Fairyland,唯有機,保養,護膚,貝嫂,。（圖／品牌提供、IG）

▲▼乳霜,德卡,A.M Fairyland,唯有機,保養,護膚,貝嫂,。（圖／品牌提供、IG）

在保養界以硬核成分帶給人有感美肌的德卡，旗下多重維他命面膜早連貝嫂都愛不釋手，這次終於在此系列全新誕生超能乳霜，宛如肌膚必吃的維他命，蘊含五種維他命成分，包括：超能ACE複合物、維他命原B5複合物、維他命F、維他命B3、蝦紅素等等，可以幫助迅速補充肌膚活力，撫平細紋、抵抗暗沉。

＃A.M Fairyland 再生希望精萃霜，售價1680元

▲▼乳霜,德卡,A.M Fairyland,唯有機,保養,護膚,貝嫂,。（圖／品牌提供、IG）

由彩妝師Alice所創立的A.M Fairyland憑藉打亮液廣受歡迎，在2025年首度推出「Born In Hope希望」保養系列，以特調的希望複方精油作為基底，搭配玻尿酸、6種頂級植萃精油，打造出具有奶油膚感可以潤澤肌膚，同時又可以透過香氣療癒放鬆的多功能保養單品。

＃唯有機 法國絲絨玫瑰時光活膚乳，售價1650元

▲▼乳霜,德卡,A.M Fairyland,唯有機,保養,護膚,貝嫂,。（圖／品牌提供、IG）

以99%天然配方打造的法國絲絨玫瑰時光活膚乳，內含23%Ecocert COSMOS認證的有機成分，不管是敏感肌或是乾性肌膚都可以輕鬆使用，不僅結合有機蘆薈與法國藥劑師玫瑰，還添加有機向日葵籽油與荷荷芭油，可以有效舒緩緊繃乾燥的問題，同時又不會過於油膩厚重。

關鍵字：

乳霜, 德卡, A.M Fairyland, 唯有機, 保養, 護膚, 貝嫂

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