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堅持5件微不足道的小習慣　默默把你從隱形人變成萬人迷

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▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲建立幾個生活小習慣，長久實行下來就會有大改變。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人學生時期並不起眼，外貌、成就都不特別出色，但多年後再見，卻成為自信迷人、談吐得體的人。他們的轉變，並不是偶然，而是靠著日積月累的小習慣，讓自己一步步變得更好。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

每天花10分鐘閱讀
不管多忙，每天都花點時間閱讀，哪怕只是短短兩頁，長年累積下來，知識面變廣了，說話時更能舉一反三，和誰都能聊得來。不只書籍，聽新聞、學語言，甚至記錄有趣的見聞，這些習慣讓人變得更有想法，談吐自然更吸引人。

▲木地板,瑜珈（圖／取自免費圖庫Pexels）

每天伸展，做些運動
每天早晨花點時間伸展，睡前做簡單的核心運動，維持身形，年紀再增長也不容易發福。瑜伽、拉筋不只能提升柔軟度，還能改善氣質，連走路的姿態都顯得更優雅。長期下來，身形挺拔、舉手投足間自然散發自信。

▲▼過量甜食帶給身體的6個壞處一次看 。（圖／Pixabay）

從飲食與生活習慣照顧身體
不碰生冷、甜食和過度加工食品，喝溫水、泡腳，養成這些簡單的習慣，體質改善了，經期規律、氣色變好，連精神狀態都更穩定。良好的飲食與作息，讓人由內而外透出健康的光彩，氣色紅潤、精神飽滿，自然更有魅力。

▲▼煮飯 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

培養興趣
學插畫、練書法，或是發展其他能帶來成就感的興趣，這些習慣不僅讓人心境平穩，也讓生活更有層次。有些人甚至能靠興趣接案，擁有一份額外的收入來源，讓自己在職場之外，也能擁有更多選擇的自由。

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

遠離負能量
與家人朋友保持聯繫，維繫情感，常常帶來意想不到的收穫。同時，遠離愛抱怨、充滿負能量的人，不被無謂的八卦與消極情緒影響。當周遭的環境是積極正向的，自己也會不自覺變得更快樂、更自信。

關鍵字：

自信, 迷人, 習慣, 魅力, 改變

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#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

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