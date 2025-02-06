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妮可基嫚女兒變Miu Miu新面孔示範學院風　Versace春夏保齡球包可愛登場

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記者鮑璿安／綜合報導

翻開2025春夏新篇章，時尚品牌一一發表全新的形象廣告揭開序幕，Miu Miu 2025 春夏系列透過童年時期的衣櫥為出發點，形塑了超夯學院風的進化版本，以新成員Beau包款疊搭出新造型。而Versace則帶來Tag保齡球包，童趣色彩和掛飾吹響Y2K基調的前奏。

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲妮可基嫚16歲女兒 Sunday Rose。（圖／品牌提供）

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲劉浩存。（圖／品牌提供）

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 2025 春夏系列透過童年時期的衣櫥為出發點 ，美國女星喬伊金（Joey King）出鏡。（圖／品牌提供）

Miu Miu 2025 春夏系列形象廣告「DUETS」，邀請大陸女星劉浩存、妮可基嫚16歲女兒 Sunday Rose、美國女星喬伊金（Joey King）等人出鏡，展現Z世代獨有的青春活力，詮釋種種具有衝突對比的造型。像是保有褶皺的洋裝、被重新設計成緊身上衣的毛衣，或是象徵嬰兒純真童年的白色棉質洋裝，通過混搭和隨心穿著成為此系列的重點單品。品牌標誌性的Aventure 包款擁有五金扣環以及字母壓紋成為主打品項之一，新成員Beau皮革肩背包演繹出保齡球包的撞色廓形，也被視為爆款潛力股。

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace全新形象廣告透過 Mert & Marcus 鏡頭展開。（圖／品牌提供）

▲▼ miumiu、versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace Tag 包款則以糖果色皮革打造，並運用童趣掛飾打造Y2K美感 。（圖／品牌提供）

Versace全新形象廣告透過 Mert & Marcus 鏡頭展開，可看到品牌標誌性金屬網紗打造的花朵圖案連身裙和半身裙，各款外套、針織外套和襯衫則披上對比鮮明的印花圖案，巴洛克圖案點綴出青澀的態度。今季包款則帶來不同顏色和材質配飾的 Versace Tag 和 Kleio，新款 Kleio 包款採用質感立體細緻的皮革拼貼，包身以新登場的罌粟花圖案珠飾點；Versace Tag 包款則以糖果色皮革打造，並運用童趣掛飾打造Y2K美感。

Donatella Versace 提到：「我一直致力歌頌每個人的獨特個性。每個人都獨一無二，既脆弱又勇敢，既善良也堅強。正是我們彼此的差異讓我們走在一起，同時也互相吸引。而這次形象廣告正好捕捉這種展現真我個性的態度。」

關鍵字：

春夏系列, MiuMiu, Versace, 形象廣告

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