情人節送香水才是真懂愛！Le Labo、Jo Malone女生認證是品味天花板

▲情人節送香水才是真懂愛。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年情人節，還在為送禮傷腦筋？別再糾結巧克力或花束了，真正懂女生的，都是送「香水」！只要把握關鍵字就是Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD，會選這些品牌的男生，絕對是品味天花板！

Le Labo桉樹20淡香精－送給喜歡獨立與自由靈魂的她

如果你的她喜歡獨立又帶點神秘感，那麼Le Labo桉樹20就是她的命定香。這瓶香水靈感來自無垠沙漠中的一棵孤獨桉樹，清新桉樹香揉合雪松木與岩薔薇，乾淨透徹，又帶點溫暖層次感，是那種「低調但讓人過目不忘」的味道。更棒的是，Le Labo還提供客製化標籤，讓你的情人節禮物變得更獨一無二。

▲Le Labo桉樹20淡香精共有15ml、50ml、100ml的容量可供選擇。（圖／品牌提供）

Jo Malone London情人節限量塔伊夫玫瑰芳醇香水－送給熱愛浪漫與細膩情感的她

玫瑰還能有新花樣？Jo Malone London這次用「塔伊夫玫瑰」玩出新高度！來自阿拉伯玫瑰之城的塔伊夫玫瑰，比一般玫瑰更濃郁、帶點野莓的鮮甜感，加上琥珀與咖啡的烘焙溫暖氣息，甜而不膩，性感又迷人，完美詮釋戀愛中的深情與炙熱。如果你的她喜歡經典又獨特的浪漫氛圍，這瓶就是你的最佳選擇。

▲Jo Malone London塔伊夫玫瑰芳醇香水50ml／5,650元。（圖／品牌提供）

馥馬爾香氛出版社仕女肖像15週年限定版－送給氣場強大、魅力十足的她

這款「仕女肖像」根本是香水界的女王級存在！15年前一上市就封神，這次推出的紅色限定瓶身更是霸氣滿點，濃郁土耳其玫瑰配上黑醋栗、廣藿香、琥珀的層次，氣場直接拉滿，噴上它不只增添氣質，還帶點「不好惹」的氣勢感。如果你的她是自信獨立、氣場強大的女王型，一定要選這瓶，送禮直接加分。

▲馥馬爾香氛出版社仕女肖像淡香精15週年限定版100ml／12,700元。（圖／品牌提供）

TOM FORD沉靜森林設計師香水－送給喜歡低調奢華、沉穩有內涵的她

如果你的她是一個熱愛自然、內斂沉穩又帶點神秘感的人，那麼TOM FORD的沉靜森林設計師香水絕對是最適合的選擇！這款香水的木質辛香調帶來一種仿佛置身深邃森林的寧靜與包容感，小豆蔻、薑黃、乳香的辛香融合檀香與橡木原精，打造出充滿層次感的氣息。不過最特別的是，這款香水的香調並不屬於傳統的「男性」或「女性」，而是那種「誰噴誰帥」的中性質感，不管是你還是男友，都能駕馭得恰到好處，一起噴，還能變成專屬於彼此的情侶味道，讓兩個人的距離更近一步。

▲TOM FORD沉靜森林設計師香水50ml／5,850元、100ml／8,150元。（圖／品牌提供）

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