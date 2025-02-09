fb ig video ETtoday search mobile

情人節送香水才是真懂愛！Le Labo、Jo Malone女生認證是品味天花板

>

情人節送「香水」才是真懂愛！女生認證：Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD=神級男友標配！

▲情人節送香水才是真懂愛。（圖／品牌提供） 

圖文／CTWANT

今年情人節，還在為送禮傷腦筋？別再糾結巧克力或花束了，真正懂女生的，都是送「香水」！只要把握關鍵字就是Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD，會選這些品牌的男生，絕對是品味天花板！

Le Labo桉樹20淡香精－送給喜歡獨立與自由靈魂的她

如果你的她喜歡獨立又帶點神秘感，那麼Le Labo桉樹20就是她的命定香。這瓶香水靈感來自無垠沙漠中的一棵孤獨桉樹，清新桉樹香揉合雪松木與岩薔薇，乾淨透徹，又帶點溫暖層次感，是那種「低調但讓人過目不忘」的味道。更棒的是，Le Labo還提供客製化標籤，讓你的情人節禮物變得更獨一無二。

情人節送「香水」才是真懂愛！女生認證：Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD=神級男友標配！

▲Le Labo桉樹20淡香精共有15ml、50ml、100ml的容量可供選擇。（圖／品牌提供）

Jo Malone London情人節限量塔伊夫玫瑰芳醇香水－送給熱愛浪漫與細膩情感的她

玫瑰還能有新花樣？Jo Malone London這次用「塔伊夫玫瑰」玩出新高度！來自阿拉伯玫瑰之城的塔伊夫玫瑰，比一般玫瑰更濃郁、帶點野莓的鮮甜感，加上琥珀與咖啡的烘焙溫暖氣息，甜而不膩，性感又迷人，完美詮釋戀愛中的深情與炙熱。如果你的她喜歡經典又獨特的浪漫氛圍，這瓶就是你的最佳選擇。

情人節送「香水」才是真懂愛！女生認證：Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD=神級男友標配！

▲Jo Malone London塔伊夫玫瑰芳醇香水50ml／5,650元。（圖／品牌提供）

馥馬爾香氛出版社仕女肖像15週年限定版－送給氣場強大、魅力十足的她

這款「仕女肖像」根本是香水界的女王級存在！15年前一上市就封神，這次推出的紅色限定瓶身更是霸氣滿點，濃郁土耳其玫瑰配上黑醋栗、廣藿香、琥珀的層次，氣場直接拉滿，噴上它不只增添氣質，還帶點「不好惹」的氣勢感。如果你的她是自信獨立、氣場強大的女王型，一定要選這瓶，送禮直接加分。

情人節送「香水」才是真懂愛！女生認證：Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD=神級男友標配！

▲馥馬爾香氛出版社仕女肖像淡香精15週年限定版100ml／12,700元。（圖／品牌提供）

TOM FORD沉靜森林設計師香水－送給喜歡低調奢華、沉穩有內涵的她

如果你的她是一個熱愛自然、內斂沉穩又帶點神秘感的人，那麼TOM FORD的沉靜森林設計師香水絕對是最適合的選擇！這款香水的木質辛香調帶來一種仿佛置身深邃森林的寧靜與包容感，小豆蔻、薑黃、乳香的辛香融合檀香與橡木原精，打造出充滿層次感的氣息。不過最特別的是，這款香水的香調並不屬於傳統的「男性」或「女性」，而是那種「誰噴誰帥」的中性質感，不管是你還是男友，都能駕馭得恰到好處，一起噴，還能變成專屬於彼此的情侶味道，讓兩個人的距離更近一步。

情人節送「香水」才是真懂愛！女生認證：Le Labo、Jo Malone London、馥馬爾香氛出版社、TOM FORD=神級男友標配！

▲TOM FORD沉靜森林設計師香水50ml／5,850元、100ml／8,150元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
大S猝逝／不辦告別式！生前曾曝「最討厭這節日」　小S昔拍片激怒她
大S生前痛苦病容照疑遭日本地陪流出　網出征他急刪文關帳號
原始連結

關鍵字：

周刊王, 情人節, 香水, Le Labo, Jo Malone London

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

迪士尼商店隨便拿媽買單　女兒5分鐘狂掃萬元起跳！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

先看到房子還是狗？測驗你能從哪裡獲得幸福

先看到房子還是狗？測驗你能從哪裡獲得幸福

貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

趙麗穎新造型短髮配蕾絲裙狀態美翻！楊紫示範「MK口袋包」兩萬元有找 勞力士忍痛喊停　旗下品牌寶齊萊走入歷史 「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要 討論度超高！「4款香氛沐浴」助你洗出咕溜好膚質 寒流來襲怎麼穿最暖？專家分享「羽絨、發熱衣」最推薦一穿法 寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找 無印良品「木質擴香」超受歡迎年賣破4萬瓶　還有5款黑馬商品默默熱賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面