日麥當勞「起司蛋糕冰炫風」加入酥脆餅乾必吃！升級爆量Oreo版超罪惡

記者鮑璿安／台北報導

許多人都喜歡在冬天吃上一口冰，日本麥當勞這次帶來「紐約起司蛋糕冰炫風」，對於喜歡甜食的民眾而言再好不過了，濃郁的奶香遇上全麥餅乾，簡直太可口。而升級版的加量Oreo 冰炫風也同步登場，要讓大家感受到甜蜜滋味。

這款「紐約起司蛋糕口味冰炫風」（マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ）曾經在2019年推出過，如今終於回歸，靈感來自濃郁可口的起司蛋糕，將綿密口感和奶香冰淇淋進行結合，而且一口吃下去，還有全麥餅乾的鬆脆口感，非常多層次。最後則淋上酸甜的莓果醬提味，營造甜而不膩的氣息，就像是吃下濃縮版的起司蛋糕，令人看了就流口水。

此外，更針對招牌品項Oreo 冰炫風進行升級，這回直接加量，增加了 Oreo餅乾的分量，讓口感更加酥脆，官方則形容味道會微微帶點苦調，也吸引不少人去嘗試。目前這兩款冰炫風都已經在日本麥當勞上架，數量有限售完為止，感興趣的民眾別錯過了。





▲巧克力交響曲星冰樂擁有三種巧克力口味 。（圖／翻攝自星巴克官網）

同時，日本星巴克又有全新的限定飲品曝光啦，這次是針對2025 年情人節全新打造出巧克力交響曲星冰樂、金黃巧克力交響曲星冰樂。巧克力交響曲星冰樂擁有三種巧克力口味，像管弦樂團一樣絕妙融合在一起，從上到下都是巧克力一一堆疊，打造出最濃郁的口感，擁有可可香味的巧克力醬和脆脆的巧克力餅乾成為基底，加上巧克力奶油和巧克力醬進行搭配，甚至在最上層撒上了夢幻金粉進行點綴，簡直是高顏值浪漫又療癒的飲品。