Gucci創意總監閃電離職了！「兩年快閃」新季大秀將由團隊扛下設計

記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈又傳來重磅消息，Gucci宣佈終止與創意總監Sabato De Sarno的合作，結束雙方短短2年的合作，而即將到來的2025秋冬時裝秀將由Gucci設計團隊共同呈現，下一任接棒者則暫未公佈。

古馳首席執行官 Stefano Cantino 在聲明中表示，「我要向Sabato對 Gucci 的熱情和奉獻精神表示深深的謝意，我由衷感謝他以如此奉獻的態度來尊崇古馳的工藝和傳統。」自2022年尾聲，設計師Alessandro Michele卸下GUCCI創意總監之職之後，義大利籍設計師Sabato De Sarno就接下職務，Sabato曾任職Dolce & Gabbana、VALENTINO等品牌，對色彩和剪裁的掌握都非常引人矚目。不過加入Gucci短短兩年時間，面臨營收數字壓力雙方合作走到了盡頭，如外界所傳那樣，2025春夏系列是他的最終章，Sabato執掌品牌期間帶來許多代表性作品，像是他筆下的Gucci Rosso Ancora標誌性紅色，甚至是Gucci Notte 晚裝系列，都是象徵品牌離開極繁主義進入極簡實穿領域的新篇章。

同一時間，英國時裝設計師Kim Jones 也剛卸任Dior 男裝創意總監，而在2024 年離開 Celine 的 Hedi Slimane 也未有新動向，不免讓人多做聯想，究竟會由誰接下Gucci創意總監大位，一切唯有交給時間證明答案。