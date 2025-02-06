fb ig video ETtoday search mobile

Gucci創意總監閃電離職了！「兩年快閃」新季大秀將由團隊扛下設計

>

記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈又傳來重磅消息，Gucci宣佈終止與創意總監Sabato De Sarno的合作，結束雙方短短2年的合作，而即將到來的2025秋冬時裝秀將由Gucci設計團隊共同呈現，下一任接棒者則暫未公佈。

▲▼ gucci 。（圖／翻攝自IG）

古馳首席執行官 Stefano Cantino 在聲明中表示，「我要向Sabato對 Gucci 的熱情和奉獻精神表示深深的謝意，我由衷感謝他以如此奉獻的態度來尊崇古馳的工藝和傳統。」自2022年尾聲，設計師Alessandro Michele卸下GUCCI創意總監之職之後，義大利籍設計師Sabato De Sarno就接下職務，Sabato曾任職Dolce & Gabbana、VALENTINO等品牌，對色彩和剪裁的掌握都非常引人矚目。不過加入Gucci短短兩年時間，面臨營收數字壓力雙方合作走到了盡頭，如外界所傳那樣，2025春夏系列是他的最終章，Sabato執掌品牌期間帶來許多代表性作品，像是他筆下的Gucci Rosso Ancora標誌性紅色，甚至是Gucci Notte 晚裝系列，都是象徵品牌離開極繁主義進入極簡實穿領域的新篇章。

同一時間，英國時裝設計師Kim Jones 也剛卸任Dior 男裝創意總監，而在2024 年離開 Celine 的 Hedi Slimane 也未有新動向，不免讓人多做聯想，究竟會由誰接下Gucci創意總監大位，一切唯有交給時間證明答案。

關鍵字：

Gucci, 創意總監, SabatoDeSarno, 新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意 台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看 凱特王妃罹癌新體悟　不再公布穿搭細節 Twice Sana澳網穿搭藏亮點「菜籃包」超可愛！吳尊示範老錢風帥度依舊 安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己 天冷狂想吃不停　避開「發胖時段」不餓肚不易胖 搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面