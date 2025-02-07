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2024下半年最熱賣TOP 5開架唇彩排行！冠軍買一送一真的好用又佛系

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、romand.tw IG、kate.tokyo.official_jp IG

2024年無疑是水光唇的年度，帶有細緻水光透明感、同時又可以修飾唇紋的單品，一抹立刻顯嫩好幾歲，美妝開架通路屈臣氏也在最近統計出2024年下半年最熱賣的TOP 5唇彩，跟著榜單買準沒錯。

TOP 5：I'M MEME 我愛唇欲水光唇釉 #02怦然心動，售價390元

屈臣氏,I`M MEME,Judydoll,橘朵,媚比琳,KATE,rom&nd,唇膏,彩妝。（圖／品牌、IG）

在2023年春季推出的我愛唇欲水光唇釉，以水潤感妝效廣受歡迎，超好塗抹的大刷頭搭配強到不行的低飽和色調，誰擦誰顯嫩，純欲的無花果粉棕色更是熱門色選，清純中不失個性溫柔。

TOP 4：Judydoll橘朵 鏡面水光唇露#04，售價345元

屈臣氏,I`M MEME,Judydoll,橘朵,媚比琳,KATE,rom&nd,唇膏,彩妝。（圖／品牌、IG）

憑藉修容盤在台灣打下知名度的大陸品牌橘朵在之前推出的鏡面水光唇露，以「冰熨斗」的小名吸引女孩目光，將常見絨毛刷頭改以金屬刷頭設計，上唇之後修飾唇紋效果超絕。

TOP 3：媚比琳 玻尿酸嘟嘟唇蜜 #14莓果QQ糖，售價420元

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在去年8月甫推出的新品項玻尿酸嘟嘟唇蜜，添加高濃度的玻尿酸精華成分，因此質地宛如凝凍般水潤，一抹即可以打造上妝及保養的效果，雖是唇蜜但擁有顯色度，擦起來很顯氣色。

TOP 2：KATE 怪獸級持色唇膏（水光）#G03，售價430元

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KATE的怪獸唇膏上市以來就霸榜開架唇彩市場，長年都是熱銷冠軍之外，更是動不動就在缺貨，台灣、日本都一支難求，去年年底才剛剛登陸的細管水光款，以更加滋潤光澤的質地，輕鬆打造嘟嘟澎潤嘴唇，讓人一用就愛上，爆紅度持續上升。

TOP 1：rom&nd 果凍唇膏台灣限定，售價420元

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由南韓美妝部落客所自創的品牌rom&nd雖然是開架定位，但卻有著優良的使用感與妝效，品質一項很受到吹捧，在台灣最受歡迎的果凍唇膏顏色不僅自然，保濕度也極好，明星色#06無花果凍搭贈迷你玻璃光持久水光唇彩#03精靈雪酪，絕對是CP值超高。

關鍵字：

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