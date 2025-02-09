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伊萊克斯熱烘吸拖洗地機　吸塵拖地一機搞定還會自清潔

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▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯在台推出三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應台灣洗地機市場銷售額逐年成長，瑞典家電品牌伊萊克斯近期也在台推出「極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機」，主打一機結合洗地、吸塵、手持吸塵三種功能，並搭載AI髒污感測系統與70度C高溫熱烘技術，且充電座本身還自帶清潔功能，讓使用者在完成居家清潔後，不需再動手清洗地機。

▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

生活中不免有多樣的清潔需求，伊萊克斯近期推出「極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機」，最大特色在於多功能性，除了洗地機功能，更結合了地板吸塵器和手持吸塵器使用模式，透過更換吸頭，即可輕鬆應對各種清潔需求。

在洗地模式下，使用全能極淨洗地吸頭，其超細纖維洗地雙滾刷每分鐘轉動700次，能清除地板上的液體與頑固污漬，同時吸除微塵與碎屑，若遇到較難處理的髒污，還可啟動一鍵灑水功能加強清潔。

換上LED地板潔亮吸頭即可開啟吸塵模式，前置LED照明能顯示細微髒污，各類地板材質皆適用，搭載HEPA等級四重過濾系統，主打過濾0.3-10μm的髒污，排出的空氣沒有異味，也能避免二次空氣污染。

▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

該產品也搭載70度C高溫熱烘技術，將機體放回充電座並按下自清潔鍵，可自動清潔、脫水並烘乾滾刷，達到抑菌、防霉、除臭功效，讓清潔工具本身也保持乾淨衛生，且不用動手可一鍵完成。

▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

伊萊克斯表示，「極適家居800」內建AI髒污感測系統，能自動偵測髒污程度並調節吸力，無論輕微污漬或大範圍重污都能用，符合人體工學能輕鬆深入低矮空間清潔，隨放即停功能，不須靠牆就能自己站立，目前已在台上市，售價16,900元。

▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

大陸家電品牌小米在去年也推出旗下最新款無線吸塵器G10，其為自家產品「米家手持無線吸塵器 Lite」的進階版，清潔力與吸力都提升，且也有高畫質TFT彩色螢幕，將視覺畫的操作系統更升級，使用者可查看清掃模式、電量等訊息，操作更容易上手。並新增一鍵自鎖功能，只需按下「鎖定鍵」就可持續運轉，不用一直壓著吸塵按鈕。

▲伊萊克斯三合一吸拖地機。（圖／品牌提供）

米家無線吸塵器G10也具備掃拖一機功能，安裝磁吸式水箱後，吸塵拖地能同步進行，平板拖設計能保護地板，開關檔調節滲水速度，適應不同季節與地面情況使用，單機售價7,495元。

關鍵字：

家電, 伊萊克斯, 洗地機, 清潔, 新品

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