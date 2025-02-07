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出國一趟行李箱就壞了？頂級鑽石PC、防爆拉鍊耐用又時髦

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過完年很多人出國行李箱都傳出災情，要等送修可能需要花不少時間，但緊接著的假期又要到來，買一顆好看實用的行李箱是很應急的選擇，最近就有不少可愛繽紛的單品，讓你擺脫老舊氛圍，明亮開啟新年。

＃American Tourister ROLLIO可擴充行李箱，28吋、售價9800元

American Tourister,萬國通路,BRIC’S,行李箱,時尚,旅行。（圖／品牌提供）

想要跟別人不一樣的行李箱，又希望CP值超高，American Tourister絕對不會讓人失望，最近全新發佈的ROLLIO可擴充行李箱新色，以閃耀銀撞色鮭魚粉，超可愛的圓筒設計，直接成為「Y3K」潮流最前線，大容量箱體可以裝下各種旅行所需，簡直就是機能與時髦兼具的單品。

＃BRIC'S Bellagio Trunk拉鍊拉桿箱，29吋、售價25800元

American Tourister,萬國通路,BRIC’S,行李箱,時尚,旅行。（圖／品牌提供）

喜歡英倫紳士風格的人，絕對不能錯過義大利年代悠久的質感製箱品牌BRIC'S，簡直把行李箱當藝術品製作，運用義大利植染小牛皮覆蓋上德國拜耳集團開發的高等級鑽石PC，耐用度超高之外，質感也絲毫未減，配上雙齒防盜拉鍊以及D型結構拉桿，裝在中也能穩定前行，每一個細節都精準細膩。

＃萬國通路 KK50-2 前開可擴充防爆拉鍊箱，28吋、售價10880元

American Tourister,萬國通路,BRIC’S,行李箱,時尚,旅行。（圖／品牌提供）

低飽和的莫蘭迪色選，也是百搭的好幫手，已有40多年製箱工藝的萬國通路在2025年將KK50-2換上柔美色系，宛如浸潤到奶油中的奶潤色調，從丁香藍、燕麥奶到鴿子灰、橄欖綠等，男女都可以挑到喜歡的命定色，重點是內部設計滿版加大前開，細節選用防爆拉鍊、靜音輪，時尚出行輕鬆愜意。

關鍵字：

American Tourister, 萬國通路, BRIC’S, 行李箱, 時尚, 旅行

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