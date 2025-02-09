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看看這份曖昧期觀察清單　會幫你濾掉很多爛桃花

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記者蔡惠如／綜合報導

曖昧期最讓人頭痛的，就是搞不清楚對方到底是來真的，還是只是在吊著你。與其等著被動受傷，不如先觀察清楚，看看對方是不是值得繼續投入。生活網站thought catalog分享的一篇文章中，表示若對方符合以下幾種特質，或許該好好考慮，這段關係是不是該畫下句點了。

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

忽冷忽熱，讓你猜不透
今天噓寒問暖、明天已讀不回，讓人捉摸不定。這種不穩定的互動模式，通常代表對方沒那麼在乎，或者只是把你當作備胎選項。真正有心的人，不會讓你一直猜來猜去，而是會給你穩定的關心。

話說一半，總讓人霧裡看花
說話不清不楚，永遠給不出明確答案，讓你覺得對方好像有點意思，卻又不完全確定。如果對方總是閃避問題、模糊帶過，那很可能是在保留退路，避免真正的承諾。面對這種人，不要浪費時間拆解暗示，直接往前走更輕鬆。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

只會嘴上說甜話，行動卻沒跟上
訊息裡滿滿的情話，什麼「想你了」、「下次帶你去吃好吃的」，但實際上根本沒行動。這類人擅長用言語製造親密感，但到了該實際展現誠意的時候，卻總是推三阻四。如果對方嘴巴很會說，卻從來沒真正付出過，那這些話也只是風一樣的虛無罷了。

對服務生態度差
和對方出去時，偷偷觀察他對待服務人員的態度。如果他對你表現得很好，但對服務生卻沒耐心、口氣差，甚至擺出一副高高在上的態度，那表示他的「好」可能只是表面的，真正的個性還沒完全顯露。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

只在需要你的時候才出現
朋友有這種人，戀愛對象當然也有。他們平時不見人影，只有當自己無聊、需要幫忙，或是寂寞時才想到你。如果對方從來不主動關心你的近況，卻總在自己有需求時才傳訊息，那你在他心裡，可能只是個便利選項，而不是一個值得珍惜的人。

總讓你懷疑自己是不是不夠好
和這個人在一起時，總是覺得自己做得不夠、哪裡還需要改進，甚至開始懷疑自己的價值。健康的關係應該讓人感到安心，而不是讓你不斷陷入自我懷疑。如果對方讓你越來越沒自信，那或許問題並不在你，而是他根本沒給你應有的尊重與肯定。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

總是提起前女友
如果對方還頻繁提起前任，或者一直陷在過去的情緒裡，那他可能還沒準備好迎接新的感情。你不需要成為別人的過渡對象，也不該花時間等待一個還走不出過去的人。

只在深夜聯絡，感覺不對勁
總是在凌晨傳訊息問「睡了嗎？」這種人，通常沒有真的想認真發展關係，而是只想找個人填補空虛。真正喜歡你的人，不會只在深夜才想起你，而是會願意在白天的時間裡，主動把你放進他的生活。

說要改變，卻從不真正行動
有些人會在你想離開時，突然承諾會改變，說自己會更用心、更珍惜，但過不了多久，又回到原本的樣子。如果對方的行為和承諾永遠對不上，那就別再浪費時間了，因為他只是想讓你留下來，而不是想真正變得更好。

▲▼兩性,女孩,女人,仙女棒。（圖／取自Pixabay）。

讀完這篇，如果你腦海中浮現了某個人的名字，那其實答案已經很清楚了。曖昧期本來就應該是開心的、充滿期待的，而不是讓你疲憊不安的。如果對方讓你花太多時間猜測、擔心，那可能就不是對的人。感情應該是舒服的，而不是一場考驗，適時放手，才能為真正值得的人留點空間。

關鍵字：

曖昧期, 愛情, 關係, 警訊, 真心

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