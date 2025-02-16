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年度色「摩卡慕斯」穿出氣質滿分　9款百搭單品激推必入手

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質感品味一次有！用2025Pantone色：「摩卡慕斯（Mocha Mousse）」穿出氣質滿分、9款百搭單品激推必入手

▲2025年度色摩卡慕斯單品激推必入手。（圖／Pinkoi提供）

圖文／CTWANT

2025年Pantone色為「摩卡慕斯（Mocha Mousse）」，是集溫暖、穩重與自然氣息於一身的色彩，象徵回歸真實與生活質感的追求。這次就從穩重職場穿搭、舒適休閒風格和細節生活配件三大主題來推薦適合單品，透過「摩卡慕斯」色調，滿足對品味與功能性的雙重需求，為日常生活注入溫暖與質感！

穩重且自信的「摩卡慕斯」職場穿搭

當你想在職場上展現不張揚的專業感，「摩卡慕斯」是絕佳選擇，從外套到包包，助你輕鬆穿出成熟氣質與穩重氛圍。

職場「摩卡慕斯」推薦單品：䒟DAN的絨感長版西裝外套

「摩卡慕斯」西裝外套，柔和的絨面質感結合利落的剪裁，不僅提升專業度，還能在細節中散發溫暖與自信，無論搭配西裝褲或是裙裝，都能展現幹練氣場，是辦公室穿搭的不二之選。

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▲DAN-絨感長版西裝外套（GoldenRod）／4,880元。（圖／Pinkoi提供）

職場「摩卡慕斯」推薦單品：fall-in1211羊毛混紡大衣

為微寒的春日增添質感，混紡羊毛材質既保暖又輕便，「摩卡慕斯」的低調色調更讓整體造型沉穩不失格調，兼具時尚與實用性的完美選擇。

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▲fall-in1211羊毛混紡大衣。（圖／Pinkoi提供）

職場「摩卡慕斯」推薦單品：Beara Beara方盒手提包

來自英國的beara beara手工皮革包則是職場穿搭的點睛之筆，包款以純手工製作，展現極致的細膩工藝，流露獨特的復古氣息。

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▲Beara Beara MEG 棕色 極簡經典方盒手提包／7,000元。（圖／Pinkoi提供）

舒適又時尚的「摩卡慕斯」休閒穿搭

周末的小憩時光，不妨讓「摩卡慕斯」增添一份溫暖與質感，在輕鬆穿搭中也能展現不凡品味。

休閒「摩卡慕斯」推薦單品：Chic Chick翻領飄帶疊穿針織衫

針織衫是居家與外出皆宜的必備單品，選擇「摩卡慕斯」更是質感滿分。柔軟親膚的針織材質搭配飄帶設計，搭配一條牛仔褲，就能輕鬆打造舒適又時尚的周末造型。

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▲Chic Chick翻領造型飄帶疊穿針織衫／2,361元。（圖／Pinkoi提供）

休閒「摩卡慕斯」推薦單品：NAMSAN羊毛圍巾

羊毛咖啡色保暖長圍巾披肩，既是保暖利器，也是造型亮點，無論披在肩上還是圍在頸間，多功能設計在微涼的日子裡感受到滿滿暖意，同時提升搭配層次感。

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▲NAMSAN羊毛長圍巾披肩／973元。（圖／Pinkoi提供）

休閒「摩卡慕斯」推薦單品：NO216樹皮狀蜥蜴紋方頭穆勒鞋

想為整套穿搭畫龍點睛，這雙蜥蜴紋方頭穆勒鞋不要錯過！簡約俐落的復古設計與特殊材質紋理，為造型增添摩登氣息，無論是悠閒漫步還是咖啡館小憩都自在又優雅，在周末時光中散發自然而溫暖的魅力。

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▲NO216樹皮狀蜥蜴紋方頭穆勒鞋／3,960元。（圖／Pinkoi提供）

細節之處見品味的「摩卡慕斯」配件

每一處細節都能展現對美學的獨到追求，從手工皮革錢包、精緻耳環，到摩卡棕色系家居用品，為日常生活與穿搭增添質感與細緻度。

質感配件「摩卡慕斯」推薦單品：Colm手工皮革錢包

來自日本的Colm三折手工皮革錢包，由職人精心打造，以摩卡棕色展現出低調質感，輕便小巧的設計，兼具實用性與美觀，是日常攜帶的理想選擇。

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▲Colm三折手工皮革錢包／2,298元。（圖／Pinkoi提供）

質感配件「摩卡慕斯」推薦單品：COR-DATE珍珠網狀花耳環

如果喜歡帶有復古韻味的配件，這款COR-DATE珍珠網狀花耳環將是最佳點綴。設計採用仿舊電鍍古金色，搭配細膩的網狀珍珠設計，散發摩卡棕的沉穩魅力，提升造型層次感。

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▲COR-DATE珍珠網狀花耳環／951元。（圖／Pinkoi提供）

質感配件「摩卡慕斯」推薦單品：Donkie的長方形包包

來自韓國的Donkie長方形包包，百搭好收納，加上摩卡棕的配色為穿搭多了成熟氣質韻味，為生活注入更多溫暖與品味。

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▲Donkie的長方形包包／ 2,733元。（圖／Pinkoi提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, Pantone, 摩卡慕斯, 穿搭

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