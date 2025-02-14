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2025韓星同款包全網羅　韓韶禧Dior新包必收、鉉辰黑色保齡球包熱賣

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文／美人圈

2025年第一咖犒賞自己的包不知道該從何下手？跟著韓星們買準沒錯！本篇就熱騰騰的幫粉絲們神出近期韓星如韓韶禧、秀智、Hoshi、TWICE等的愛用包，從精品到輕奢品牌全網羅，就等你乖乖上繳年終和壓歲錢啦。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Jisoo、Danielle背新包，同款公開。（圖／IG@sooyaaa__、@newjeans_official）

2025韓星同款包推薦：Loro Piana Extra Pocket L19－BLACKPINK Lisa

Lisa近期頻繁上身LVMH集團的品牌，讓人不禁猜想是不是在偷偷放閃LVMH三公子Frédéric Arnault！這咖出自Loro Piana的Extra Pocket L19有多紅就不用編輯多說，幾乎是洗版2024年歐美明星和貴婦名媛的社交版面。簡潔柔和的輪廓優雅耐看，像一只精美的化妝箱，完美兼顧了實用性和顏值，難怪Lisa也愛不釋手。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Loro Piana Extra Pocket L19，NT$98,800。（圖／IG@lalalalisa_m、Loro Piana）

2025韓星同款包推薦：Dior D-Journey－BLACKPINK Jisoo＆韓韶禧

在Dior 2025春夏時裝秀上首次亮相的D-Journey是Maria Grazia Chiuri發想的全新力作，線條流暢的柔軟外型風格出眾，盡顯現代優雅魅力。包款本身可以斜背或肩背，肩背帶上飾有“CD”字樣，精緻的金工設計使其易於開合和拆卸。不論是Jisoo上身的經典Oblique緹花款，還是韓韶禧機場時尚搭配的個性小牛皮皺褶款都值得收。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Dior D-Journey小牛皮皺褶Flat Macrocannage大型藤格紋手袋，NT$130,000。（圖／Dior提供）

2025韓星同款包推薦：Dior Toujours 直式托特包－BLACKPINK Jisoo

Dior 2025年爆款包也太多！另一款Jisoo帶貨的Toujours直式托特包也是不少女孩的夢幻包首選。人氣Toujours首度以直立式輪廓版本重新演繹，並以巧妙的扣環設計展現「CD」標誌。設計有圓潤的手柄和可調節、可拆卸的肩背帶，適合手提或肩背，不論是精緻還是休閒風格都能輕鬆駕馭。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Dior Toujours 直式托特包，NT$110,000。（圖／Dior提供）

2025韓星同款包推薦：Prada Aimée 大號皮革肩背袋－金泰梨

2025年鬆弛感大包依舊是一大趨勢！金泰梨日前前往時裝周的機場時尚就搭配了Prada Aimée大號皮革肩背袋，柔軟的包身自帶隨性氛圍，很適合用最自然的方式手持凸顯態度。當然，包款同樣點綴有識別度的搪瓷金屬三角標誌，以及可拆卸的皮革吊飾彰顯身份，黑色百搭耐看。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Prada Aimée 大號皮革肩背袋，NT$105,000。（圖／Prada）

2025韓星同款包推薦：Prada 皮革水桶包－TWICE Sana

TWICE Sana日前出席米蘭PRADA 2025秋冬系列男裝秀便搶先背上熱騰騰新品！這款Prada皮革水桶包結合了吸睛的可拆卸皮帶扣設計，上面的鉚釘釦裝飾和刻意地做舊設計讓包款獨特性大增，黑白撞色更具率性魅力，絕對是爆款包預定。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Prada 皮革水桶包，NT$180,000。（圖／Prada提供）

2025韓星同款包推薦：Fendi Peekaboo Soft Small包－TWICE Mina

Fendi Peekaboo家族最新力作Peekaboo Soft保留了經典包的特徵，但跳脫過往硬挺包型，柔軟的皮革讓整體更具鬆弛氛圍，且拿在手上也更加輕巧！此外，Fendi Peekaboo Soft也增添了可延長的背帶設計，能單肩背、斜背和手挽的方式來攜帶，一包多種背法，實用又時髦。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Fendi Peekaboo Soft Small包，NT$160,000。（圖／FENDI、IG@mina_sr_my）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Fendi Peekaboo Soft Small包鴿子灰色與山茶花色。（圖／Beauty美人圈拍攝）

2025韓星同款包推薦：Versace Tag保齡球單肩包－Stray Kids鉉辰

想不到男生背女包也那麼好看！Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）曬出的Versace Tag保齡球單肩包擄獲一眾女孩喜愛，保齡球包長型包身輪廓以Nappa軟皮製造，搭配奢華金屬細節包括Versace浮雕字母裝飾、皮革吊牌上綴有招牌梅杜莎女神，低調又充滿細節，重點是還很能裝。店員透露最熱賣的配色就是Hyunjin手拎的黑色以及白色兩大經典色！

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace Tag保齡球單肩包，NT$39,000。（圖／Versace、IG@hynjinnnn）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace Tag保齡球單肩包，NT$39,000。（圖／Beauty美人圈）

2025韓星同款包推薦：DIESEL Charm-D肩背包－Seventeen Hoshi

韓星最愛的DIESEL終於也能在台灣買到啦！大推Seventeen成員Hoshi上身的Charm-D肩背包，洗舊感單寧布包面與閃鑽銀鍊裝飾撞出鮮明對比，垂掛的DIESEL字母讓包款更加脫穎出眾，即使是男生背也無違和。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DIESEL Charm-D肩背包，NT$23,600。（圖／品牌提供）

2025韓星同款包推薦：Miu Miu Aventure 納帕皮革手挽手袋－IVE張員瑛

IVE張員瑛狂曬的Aventure納帕皮革手挽手袋直接搶佔2025年社群版面！長型輪廓配上辨識度的皮帶釦環設計，輕盈的結構點綴壓紋字母標誌，呈現雋永的經典風格。Aventure手袋從中號到微型尺寸都有，可以根據日常需求和搭配做挑選。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Miu Miu Aventure 納帕皮革手挽手袋，NT$130,000。（圖／IG@for_everyoung10、Miu Miu）

2025韓星同款包推薦：CELINE BONNIE雙肩背包－秀智、Danielle

秀智和Danielle同時搶背的CELINE BONNIE雙肩背包外型太夢幻，包身採用光滑的小牛皮革製成，內部為極具質感的羊皮革襯裡，兼具柔軟與結構感。簡約的廓形設計，可手提、背背及肩背，在實用功能性與優雅之間取得完美平衡。包身採用無縫結構與束繩開口，精緻洗鍊線條並飾有標誌性的金屬TRIOMPHE標誌磁扣，展現出獨特的品牌風格。不論是秀智的白色，或是Danielle指定的冰川藍色都美翻。

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲秀智選擇白色太夢幻，CELINE BONNIE雙肩背包，NT$96,000。（圖／IG@skuukzky、CELINE）

▲韓星精品包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲NewJeans Danielle背冰川藍色，CELINE BONNIE雙肩背包，NT$96,000。（圖／IG@jeanzforfree、CELINE）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品包, Loro Piana, Dior, FENDI

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