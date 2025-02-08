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留香度高！3款「精品木質調香水」　Dior忘憂聖木一聞就愛上

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

木質調香水有著自然沉穩的香氣，聞起來不會過於張揚，與其他香調搭配，都能讓香味層次更為豐富，而且木質調分子結構較重，揮發速度較慢，持香度也較持久，盤點3款最新精品木質香氛新作，一起來了解！

#Dior

▲▼3款精品木質香。（圖／品牌提供）

▲香氛世家 忘憂聖木香氛，100ml，10,900元

迪奧香氛世家推出全新香氛-忘憂聖木，以雪松的沉穩木質與香草的甘甜韻味交織，打造出層次豐富的嗅覺藝術品。
雪松木的深邃韻味營造出神秘而迷人的氛圍，搭配香草柔和甜美的溫暖氣息，猶如幸運符般將人環抱於一片寧靜與庇佑之中，散發迷人的中性魅力。

#TOM FORD

▲▼3款精品木質香。（圖／品牌提供）

▲沉靜森林設計師香水，100ml，8,150元。

沉靜森林設計師香水是一款結合了大地元素、多種木質和讓人振奮的香料的全新木質辛香調香水，值得一提的是更全新運用AI技術與傳統調香師調配的夢幻香氣。

以小豆蔻精華當作前調，阿基卡拉木強化了薑黃精萃，使清新的香料香氣與木質混合辛香的配方，佐以乳香精萃和鳶尾花油豐富多層次的香氣，最後以檀香精萃、雪松和橡木原精多層次的木質香氣構成香水藍圖。

#Hermès

▲▼3款精品木質香。（圖／品牌提供）

▲大地之焰淡香精，100ml，2,200元。

愛馬仕大地之焰淡香精用其獨特香氣，表達大地的另一種面貌，深藏地心的熱焰與活力，以遒勁之力奔騰而出至地表，呈現了一種新的強勁馥郁，宛若地心濃密而深厚的印記。
以清新明亮的香檸檬與炙熱黑胡椒相得益彰，與溫暖雪松木與烘焙咖啡和嫋繞的甘草木相結合，深邃火山岩則帶來濃厚的礦物氣息。

關鍵字：

香水, 木質調, 迪奧, tom ford, 愛馬仕

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