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星巴克2／10「大杯以上第二杯半價」　伯朗咖啡館買一送一

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲星巴克周一祭出咖啡第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克官網、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

過了元宵節代表農曆新年正式結束了，星巴克在2／10農曆新年結束前的最後一個星期一，推出全天咖啡第二杯半價優惠，讓大家迎接金蛇年新年尾端， CAMA CAFE整個二月都提供旗下莊園系列咖啡優惠，會員領券即可現折10元、任選2杯則有88折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克2／10當天推出「財到運到金蛇到 第二杯半價」優惠，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，無論揪打氣或是一次灌兩杯，都可以輕鬆享有小確幸。請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲cama,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

 CAMA CAFE針對春節開工的嶄新氣象，在整個2月都推出會員優惠，讓消費者好好回神準備新一年的挑戰，從2／3起至2／28期間，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠。

會員僅需透過CAMA CAFE APP手動領券，領券期間為2／3起至2／22止，期間不限領取次數，領券後7天內需使用完畢，最後使用期限為2／28。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館2月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。此外為迎接2／14情人節，伯朗咖啡館在2／20前也推出創意特調任選2杯85折優惠。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, cama, 伯朗

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