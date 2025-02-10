百貨情人節微風用餐點數10倍送　統一時代消費滿6千送800

記者蔡惠如／綜合報導



一年一度的西洋情人節即將到來，各大百貨祭出優惠與限定活動，讓情侶們可以在這個浪漫的節日享受購物樂趣。其中，微風推出「LOVE食刻」點數10倍送，當日指定餐飲櫃位消費滿額可享會員點數10倍回饋，統一時代則在特定期間推滿3,000元送300元，還加碼特定支付滿6,000元送200元。

▲微風信義SEA TO SKY情人節限定雙人套餐 推薦價 9,999元；微風廣場PENHALIGON’S 熾烈玫瑰淡香精100ml，售價8,950元。（圖／微風提供）

微風

微風集結各分店推出情人節優惠，今年微風南山更特別設置巨型情人節蛋糕打卡點，歡迎情侶共度浪漫時光。2／13至2／14，會員於微風信義、微風南山累積消費滿2,099元，即可參加「Fallin in Love」轉盤抽獎，贏取豐富好禮。此外，2／14當天於指定餐飲櫃位單筆消費滿2,140元，更享會員點數10倍送，等於額外獲得滿滿回饋。

統一時代百貨

統一時代百貨於2／14推出全館滿3,000送300元抵用券，並於2／3至2／16期間，搭配指定櫃位使用icashPay／icash2.0支付，單筆消費滿6,000元再送200元商品抵用券。此外，2／13至2／14日當日累積消費滿2,000元，即可獲得進口玫瑰花，送完為止。

▲誠品線上喔喔oooh喵喵-喵喵擴香瓶，特價598元。（圖／誠品提供）

誠品

誠品今年情人節主打「美食調」香氛，包括來自西班牙的《to:from》罐頭香氛蠟燭，以及德國HARIBOCANDLE軟糖香氛，讓氣味成為愛的記憶。此外，誠品線上蒐羅歐陸特色香氛5折起，2／16前購買指定香氛滿3,000元，即贈handhandhand香氛護手霜一份。館內更推出情人節限定套餐與甜點，如北村豆腐家雙人餐724元、Lady Nara雙人套餐1,380元等，讓情侶共度浪漫時光。

▲京站跨界合作VTuber邂逅虛擬戀愛打卡解鎖限量好禮。（圖／京站提供）

京站

京站百貨精心策劃VTuber主題打卡活動，掃描QR Code完成戀愛互動任務，即可兌換限量明信片與Q版場景立牌。此外，2／6至2／14，於指定櫃位（鞋包、鐘錶、飾品、眼鏡）單筆消費滿2,499元，即可至1F客服中心兌換「馬賽克燭台雙人票券」，市值1,960元，限量20份。

新光三越

新光三越精選美妝香氛、輕奢珠寶作為送禮首選，並推出「就I與你E起」情人節送禮指南，幫助情侶找到最適合的禮物。此外，熱門餐廳如初魚、教父牛排、橘色涮涮屋等訂位已超過七成，消費者可透過新光三越APP搶訂。2／16前持skm pay綁定指定銀行信用卡消費，可享最高7%回饋，指定餐廳消費滿3,000元再加贈1,000點skm points。

▲LE LABO Eucalyptus 20淡香精50ml，售價7,450元。（圖／新光三越提供）

SOGO

SOGO台北店即起至2／16展開情人節優惠，忠孝館、復興館單筆消費滿3,000元送200元電子折價券，敦化館則於2／12至2／16，持快樂購卡消費滿1萬元送500元電子抵用券，搭配SOGO聯名卡最高回饋14%。此外，還有銀行分期加碼禮與電子商品券回饋，讓消費更划算。

▲忠孝館2／10至3／9獨家限定 箱根RUSK GRANDE RIVIERE法式麵包脆餅(焦糖杏仁口味) ，售價280元。（圖／SOGO提供）

▲復興館TUTUKAKI司康小売所 情人節限定包裝司康禮盒，原價600元，特價520元（限2／4日至2／24，每日限量售完為止）。（圖／SOGO提供）