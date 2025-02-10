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每天提早30分鐘入睡超有感　找到「早睡的理由」幫你戒掉熬夜

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▲▼找到「早睡的理由」幫你戒掉熬夜 。（圖／Unsplash）

▲養成早睡習慣對健康助益多。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

現代人熬的不是夜，而是對生活的掌控感，不少人都喜歡在睡前摸東摸西導致晚睡，晚睡的壞處不外乎是影響身體健康、變胖、隔天上班或是上課沒精神，其實每天只要早睡30分鐘，你就會發現生活變得不一樣，隔天精神不僅好，也活得特別有餘裕感。

那麼如何改掉熬夜的壞習慣呢？首先不需要勉強自己，盡量讓自己順其自然的早睡，將睡覺時間往前移，其實是有方法。以下3個祕訣請參考：

#找到早睡的理由

前面有盤點一些熬夜的壞處，若是不想把身體熬壞、體重增加，甚至狂冒痘痘，那麼你就必須要早睡，熬夜隔天迎接而來的疲憊感是騙不了人的，即便加倍的補眠甚至是護膚也沒用，只要提早睡覺才是改善一切的根源。

▲▼找到「早睡的理由」幫你戒掉熬夜 。（圖／Unsplash）

#睡前30分鐘不滑手機

很多人手機不離手，提醒大家盡量在睡前30分鐘避免使用手機，像是重要訊息的傳遞或是等等需要思考的事情，把重要的事情留在早上做，因為螢幕上的藍光會抑制褪黑激素分泌，進而影響到睡眠品質，建議可以把重要的事情寫下來，把頭腦在睡前清空，可以讓大腦變得更清爽。

#不要擔心睡不著

睡覺本來就是很自然而然的事情，千萬不要邊躺著邊煩惱自己會睡不著，因為其實即便真的睡不著，隔天總能找到片刻來歇息一下，建議白天不要睡太多，以免晚上入睡困難，造成日夜顛倒的惡性循環。

關鍵字：

健康, 熬夜, 早睡, 生活品質, 改善

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