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鬼鬼超萌少女打扮配Versace水鑽運動鞋！Prada尼龍薄底鞋也是熱門款

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著時尚與運動風格密切結合，2025春夏時節也陸續帶來許多時髦的休閒鞋款，像是Prada 從標誌性尼龍包款延伸而來的Collapse再生尼龍運動鞋，搭上時下正夯的薄底鞋熱潮。而Versace 則打造進化版的華麗水鑽Mercury運動鞋，已經成為藝人鬼鬼吳映潔的私服單品。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲周興哲、曹佑寧都選擇了酒紅色款式Prada Collapse運動鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

Prada Collapse運動鞋結合品牌引以為傲的尼龍材質，打破大家對於運動鞋的既有印象，以Re-Nylon 再生尼龍輔以細緻的麂皮，鞋後跟以彈性鬆緊帶設計，形塑出輕薄鞋身，前方低調點綴上品牌Logo打造極簡設計意涵。此外，更能夠輕鬆折疊收納，是旅行時非常適合攜帶的鞋款。而名人周興哲、曹佑寧不約而同選擇了酒紅色款式，沉穩又帥氣融入日常休閒造型中，成為話題單品。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼吳映潔穿著Versace Mercury運動鞋。（圖／品牌提供）

日前鬼鬼吳映潔穿著Versace Mercury運動鞋，是品牌再次升級的特別版本，名為 Mercury M_VS_02，鞋款以華麗水鑽點綴，更擁有鮮明的網狀交織外觀，性能也頗具看點，採用輕質減震的Greca圖案鞋底，鋸齒狀呈現Y3K未來感，更是男女皆宜的鞋款。

關鍵字：

時尚, 運動鞋, Prada, Versace, 新品牌

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