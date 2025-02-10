韓韶禧一次背「三顆小CK」暗黑新造型辣又帥！女神同款千元入手

記者鮑璿安／綜合報導

身為時尚寵兒的韓星韓韶禧，除了手握Dior品牌大使之外，最近更為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照，展現她獨有的甜酷氣息，一口氣背上三顆Andromeda包，一舉一動散發女神電力。而女神同款也相當親民，迷你信封包台幣1,090元即可入手。





▲韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 。（圖／品牌提供）

在這組形象照中，韓韶禧頂著一頭披肩中分長髮散發高冷又迷人的氣場，身穿修身剪裁灰色短版針織外套配上金屬釦飾與毛絨材質的高腰短裙，而她腳踩Loren 露趾網眼長靴，十分修飾腿部線條，從頭到腳都十分吸睛。全黑造型之中，亮點在於一次背上三種不同尺寸的Andromeda包款，呼應時下多包疊搭的風格。

▲Andromeda 信封迷你包NT$1,090；大托特包NT$3,490。（圖／品牌提供）

Andromeda 系列分別有小款的信封迷你包、中款手提包以及大尺寸的托特包，營造百變的穿搭態度，分別以個性化的錬帶、折疊細節注入率性設計感，與光滑皮革材質形成對比，可拆卸的迷你信封包無論是單獨使用或是疊搭都非常可愛。

▲ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）





▲男女適用的肩背包NT$790；女裝 交叉帶涼鞋NT$1,290。（圖／品牌提供）

同時，即將在2月28日（五）登場的UNIQLO : C 2025春夏系列，換上了輕盈舒適的機能材質，結合創新設計與摩登色彩打造適合現代生活的極致日常服，瞄準喜愛運動休閒風格的粉絲們。女裝則有 Miracle Air系列西裝外套，是上班族的重點單品，擁有速乾機能，與一系列打褶長褲、百慕達短褲搭配，更能打造輕鬆著裝。配件上則有男女適用蓬軟肩背包、女裝交叉帶涼鞋和Outdoor風格的男女適穿涼拖鞋等。