《我的完美秘書》韓志旼狀態好到不像40歲！肌膚超透亮　保養技巧公開

文／美人圈

韓志旼新戲《我的完美秘書》開播！劇中她飾演一位在短短五年內，就將自己的公司推上業界第二的強勢女CEO，個性自信直率，卻只懂工作、不懂生活，身邊還有個兼具堅毅與溫柔的男秘書，兩人之間將展開一段互相成長、治癒溫暖的羅曼史！開播後，不僅男主角的貼心溫暖擄獲人心，現年42歲的韓志旼狀態極佳，讓人忍不住大讚：「果然是天然美人！」也讓人不禁好奇韓志旼究竟是如何保養的，一起來看韓志旼的保養方法！

▲《我的完美秘書》熱播，情人節迎來大結局。（圖／SBS Drama）

《我的完美秘書》韓志旼保養技巧1：自製「香蕉醋」

韓志旼曾在節目《Get It Beauty》上分享過會自製「香蕉醋」，在晚餐後加水稀釋飲用，並大方公布食譜！將香蕉去皮切塊，以1：1：1的比例將香蕉片、食用醋、黑糖等攪拌均勻並密封起來、在室內陰涼處靜置一天，接著再放進冰箱兩周。要喝的時候，舀幾勺出來兌水就可以，韓志旼習慣配冰礦泉水，比例是「香蕉醋1：水3」。

▲韓志旼曾在節目分享過會自製「香蕉醋」來喝。（圖／IG@roma.emo，下同）

《我的完美秘書》韓志旼保養技巧2：注重「排汗」

韓志旼很注重「身體循環」，為了維持良好的循環，韓志旼會透過汗蒸幕來達到排汗、消水腫與提升新陳代謝，同時還能夠使氣色變得紅潤、改善肌膚的粗糙感、皮膚變得特別亮！

《我的完美秘書》韓志旼保養技巧3：重要時刻著重「密集補水」

日常保養，韓志旼更喜歡高保濕的產品，並會搭配按摩來提升吸收效果，更會隨身攜帶保濕噴霧，感到乾燥就會立刻噴。而當碰到重要時刻、重要活動之前，韓志旼有自己「密集補水三步驟」，先以保濕噴霧打底，接著用精華乳，最後敷上面膜加強保濕，讓膚況秒亮、保水度超高！

《我的完美秘書》韓志旼保養技巧4：喜愛「伸展型」運動

運動項目有很多，而韓志旼更偏好「伸展型」、「放鬆型」的運動，像是瑜伽、皮拉提斯等，幫助增加柔軟度與放鬆肌肉，讓身體線條變得更順暢柔韌，韓志旼也曾表示，在工作沒有太滿的時候，甚至會一周上到三次的瑜伽或皮拉提斯課，藉此鍛鍊核心、延展肌肉、維持體態。

《我的完美秘書》韓志旼保養技巧5：補足充沛營養素，保養效果更好

韓志旼不只是清淡飲食、定期運動、每天喝滿2公升的水、規律作息，還會適當補充營養素，來滿足肌膚所需！包含自製蔬果汁或吃至少2種不同水果，補充維他命A、C、E，其中，水果會以奇異果、葡萄、櫻桃等為主，有助抗氧化與美白，此外，韓志旼還會額外補充膠原蛋白，來維持肌膚的彈嫩感。

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