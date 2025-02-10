曖昧對象突然不讀不回訊息？「4大潛台詞」教你判斷對方真心話

▲曖昧對象突然不讀不回訊息。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

我們也許都遇過，本來曾經互相秒回、日以繼夜的聊，卻慢慢越聊越沒意思，甚至到最後不讀不回了，而你始終不知道原因是什麼。看著蒼白的聊天記錄，那背後隱藏的含義是？

# 覺得不適合

很多人不敢直接拒絕對方，但是在認識過後發現彼此不適合，沒有繼續聊下去的必要，就會用拖延的辦法，看看誰是先撐不下去的那一方。其實我們或多或少都能夠察覺對方已經變了，如果總用敷衍的態度回應，就勇敢一點當那個先畫下句點的人吧，因為慢慢等著訊息，是一件很辛苦的事情，離開這個聊天頁面也是放過自己。

# 對象改變了

有些人會同時放很多線，一次上鉤許多魚，再看看哪一條是自己喜歡的。或許你就是其中一條，而本來聊得盡興為何突然句點了，錯的不是你，是他有更適合的對象，不需要陪著妳聊天了。

# 話不投機

聊天的確是一種藝術，不是人人都能體會，如果你常常被人已讀，那麼應該思考一下是不是自己的話題過於沉悶嚴肅，又或是無意窺探了他人隱私？其實剛開始聊天，延續性很重要，哪怕是在無聊的話題，要有值得對方延續的點，才不會造成已讀不回。例如聊天氣→週末變冷→多加一件衣服。這樣原本枯燥也能夠無限延伸，所以被人已讀的背後，可能是話不投機，沒必要多聊。

# 不夠喜歡妳

曾經聽過一句話，別再幫他找藉口了，再忙的人都有1分鐘時間回你。的確，說到底還是不夠喜歡，我們也別再欺騙自己，非要貼冷屁股，對自己好一點，如果對方總是忙，你也絕對不要閑著，好好的填滿自己的生活，感情裡面原地停留的那個才是真正的輸家。