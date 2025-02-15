《外傷重症中心》夏英長髮仙氣短髮英氣！初戀Bebe cut、一刀切都適合

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醫療韓劇《外傷重症中心》引發討論，其中飾演護理師的夏英（本名：安賀營）也受到關注。劇中以率性的短髮造型登場，私下髮型也超值得參考。

夏英在《外傷重症中心》飾演護理師千薔薇，帥氣演出加上又仙又帥的超高顏值讓更多觀眾認識她，也被韓國網友稱作「申世景＋林智妍」的綜合體。在劇中以一頭自然的短髮造型登場，私下的她不管是長髮、短髮都完美消化！

夏英髮型盤點1.初戀bebe cut



低層次的圓潤短髮，和日系的剪髮造型不同，韓系的初戀短髮帶了隨性的自然感，又帥又可愛！

夏英髮型盤點2.一刀切鮑伯

齊鮑伯造型不用多說！一定是短髮造型中必須嘗試的經典款，切齊髮尾讓造型更俐落，日常、正式場合都適合。

夏英髮型盤點3.低層次鎖骨髮



低層次的中長髮造型讓整個人看起來更柔和，夏英的髮型是沒有層次的，整體是扎實的造型，讓髮量看起來恰到好處。

夏英髮型盤點4.韓系浪漫波浪

八字瀏海加上大波浪，根本是韓國歐膩的標準髮型配備！

夏英髮型盤點5.氣質長直髮

黑色長直髮搭配大旁分造型，可以清純也可以很有氣勢，是經典百搭的髮型！

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