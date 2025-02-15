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《外傷重症中心》夏英長髮仙氣短髮英氣！初戀Bebe cut、一刀切都適合

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

醫療韓劇《外傷重症中心》引發討論，其中飾演護理師的夏英（本名：安賀營）也受到關注。劇中以率性的短髮造型登場，私下髮型也超值得參考。

夏英在《外傷重症中心》飾演護理師千薔薇，帥氣演出加上又仙又帥的超高顏值讓更多觀眾認識她，也被韓國網友稱作「申世景＋林智妍」的綜合體。在劇中以一頭自然的短髮造型登場，私下的她不管是長髮、短髮都完美消化！

夏英髮型盤點1.初戀bebe cut

低層次的圓潤短髮，和日系的剪髮造型不同，韓系的初戀短髮帶了隨性的自然感，又帥又可愛！

夏英髮型盤點2.一刀切鮑伯

齊鮑伯造型不用多說！一定是短髮造型中必須嘗試的經典款，切齊髮尾讓造型更俐落，日常、正式場合都適合。

夏英髮型盤點3.低層次鎖骨髮

低層次的中長髮造型讓整個人看起來更柔和，夏英的髮型是沒有層次的，整體是扎實的造型，讓髮量看起來恰到好處。

夏英髮型盤點4.韓系浪漫波浪

八字瀏海加上大波浪，根本是韓國歐膩的標準髮型配備！

夏英髮型盤點5.氣質長直髮

黑色長直髮搭配大旁分造型，可以清純也可以很有氣勢，是經典百搭的髮型！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●《外傷重症中心》黑道護理師夏英(安賀營)獨自美麗！私服4穿搭，穿出韓國女生都愛的時髦清新感

● 2025剪髮造型推薦：輕盈卻有份量感的Border Cut，自然修飾臉型的絕佳髮型

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 外傷重症中心, 夏英, 髮型, 短髮

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