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「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

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記者蔡惠如／綜合報導

情人節將至，今年麗晶精品集結來自法、美、日、韓的頂級甜點，為這個浪漫節日帶來一場極致的味蕾饗宴。從經典法式馬卡龍、濃郁巧克力到層層交織的千層蛋糕，再到韓國超夯的「裸感」草莓蛋糕，每款甜點都擁有高顏值與獨特風味，絕對讓另一半充滿幸福感。

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家韓國KITCHEN205 六吋經典草莓田蛋糕，售價1,880元。（圖／業者提供）

麗晶精品今年針對情人節火力全開，開賣韓國爆紅的Kitchen 205平均30秒賣出一顆的「6吋經典草莓田」蛋糕，使用超過40顆、總重近半公斤的鮮甜草莓，搭配輕盈的奶油與戚風蛋糕，夢幻度根本破表！每一口都充滿濃郁果香與細膩口感，台灣甜點控不用出國就能品嚐到韓國當紅美味。

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲Pierre Hermé羽翼絮語 8入馬卡龍禮盒，售價1,180元；羽翼絮語12入馬卡龍禮盒售價1,750元。

館內其他甜點也不遑多讓，Pierre Hermé推出情人節限定包裝，將藝術家Saira Hunjan的刺青藝術融入禮盒設計，象徵愛情的相互扶持與加乘效果；Jean-Paul Hévin則帶來「春漾愛戀-夾心可可」禮盒，內含九顆精選夾心巧克力，每一口都充滿濃郁的可可香氣，並推出「金奢浪漫-法式雙人午茶」套餐，不用飛巴黎也能在台北感受法式優雅。

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲Jean-Paul Hévin金奢浪漫法式雙人下午茶套餐，售價1,580元。

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲Lady M草莓香緹千層蛋糕，切片售價290元、9吋蛋糕售價2,900元 。

Lady M則特別推出期間限定的「草莓香緹千層蛋糕」，以及北海道的Tsubaki Salon則推出「北海道粉雪草莓厚鬆餅」與4吋草莓蛋糕，將新鮮草莓與北海道奶霜搭配蓬鬆細緻的鬆餅，彷彿一口吃下冬季的幸福。

▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）▲麗晶精品情人節蛋糕。（圖／業者提供）

▲Tsubaki Salon北海道粉雪厚鬆餅，售價700元；Tsubaki Salon外帶草莓蛋糕4吋，售價700元。
星巴克迎接春季，以粉嫩櫻花與草莓為靈感，2／12起推出兩款全新限定飲品，視覺與味覺兼具，讓人彷彿置身浪漫春日。其中「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」漸層粉紅色調夢幻吸睛，搭配Q彈麻糬與濃郁米布丁，口感層次豐富，為甜點系飲品再添新選擇。為了讓更多人一同享受這份甜蜜，星巴克自2／12起限時三天祭出「買一送一」優惠，讓喜愛草莓與抹茶風味的消費者把握機會。

▲星巴克春季新飲。（圖／業者提供）

▲星巴克春季新飲，顏色超夢幻。（圖／業者提供）

「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」以酸甜草莓奶霜為基底，搭配綿密的紅豆米布丁，豐富口感讓人一口愛上。最特別的是，飲品頂層點綴了櫻花風味麻糬丁，Q彈口感為整體增添趣味，每一口都像在品味春日的浪漫氣息。

▲星巴克春季新飲。（圖／業者提供）

▲草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂，售價170元起。

另一款「櫻花風味草莓抹茶那堤」，則將草莓醬與牛奶融合，再緩緩倒入濃郁抹茶液，形成夢幻漸層色彩。櫻花風味麻糬丁的加入，使口感更顯獨特，柔和的茶香與果香交織，為春季帶來清新甜美的飲品選擇。

▲星巴克春季新飲。（圖／業者提供）

▲櫻花風味草莓抹茶那堤，售價180元起。

關鍵字：

甜點, 情人節, 麗晶精品, 美食, 新鮮果香

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