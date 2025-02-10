營養師傳授「預防流感飲食」　將重症機率降到最低

▲小番茄富含維生素C，有效抗發炎並修復身體。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大S流感致死使得民眾對於流感防範提升，不少人排隊預約打疫苗預防感染，營養師程涵宇分享，靠吃也能預防流感急性呼吸道感染，聽聽營養師教你怎麼吃，即便罹患流感也能避免重症。

#維生素C （柑橘、芭樂、小番茄）

補充維生素C可以預防急性呼吸道感染和縮短症狀，同時抗氧化、有助減少發炎並修復身體，對於改善免疫反應也很有感。

#維生素D （鮭魚、鯖魚、蛋黃）

補充富含維生素D食物，有效減少急性呼吸道感染（ARI）風險，能幫助調節免疫功能、增強抗氧化功能，除了靠食物補充外，最好獲得的方法還是還是曬太陽跟含有維生素Ｄ的補充劑，市售也常可以看到維生素Ｄ強化的食品。

#鋅 （牡蠣、牛肉、南瓜子）

補充含鋅食物能縮短急性呼吸道感染症狀持續時間，同時預防重症肺炎死亡，對於免疫調節也很有助益。

#維生素A（ 魚、菠菜、地瓜）、維生素E（堅果、全穀、植物油）

其他微量營養素像是維生素A、維生素E等，能夠幫助縮短症狀持續時間，減少因為多種微量營養素缺乏所造成的呼吸道感染風險。

營養師程涵宇也補充，每年季節性流感在全世界影響300萬-500萬人，並導致30多萬人死亡。建議大家平常要均衡飲食，身體足夠的營養素可以幫助調節免疫功能，同時跟罹患疾病風險和嚴重程度都有關係。