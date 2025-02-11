韓國星巴克情人節限定款掀代購潮　粉色格紋保溫杯、小兔杯可愛到太犯規

▲韓國星巴克情人節限定商品掀代購潮。（圖／取自 starbuckskorea IG）

圖文／CTWANT

星巴克每次推出限定款都會引起廣大粉絲關注，這回韓國情人節的限定商品更是有滿滿粉紅色設計，最近韓國代購全都忙翻了，就是為了幫大家找限定杯，趕快來看看有多可愛！！！

首先這次的設計以「小兔子」、「愛心」、「蝴蝶結」、「粉紅色」為基調，再延伸出一系列心臟爆擊的少女心單品，像是這款355ml的「甜心小兔馬克杯」身上就繫上水藍色蝴蝶結模樣十分討喜。

▲韓國星巴克小兔子馬克杯。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

另一個馬克杯和碟子的組合也很人氣，杯子與盤子上都有手繪圖樣讓你在享用咖啡或者熱茶時也感到滿滿幸福滋味，尤其白色與粉色盤子的正面圖樣都不同想一次珍藏兩款。

▲馬克杯和碟子的組合也很具人氣。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

這款透明玻璃保冷杯上面印有兔子、緞帶和心型等可愛圖案，再加上蝴蝶結的吸管裝飾哪名少女能不融化，尤其如果裝滿淺色飲料會讓圖樣更明顯可愛，絕對要每天帶在身上。

▲這款透明玻璃保冷杯，在吸管上有蝴蝶結裝飾。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

這款與膳魔師聯名的粉色格紋保溫杯應該是最快被秒殺的款式，尤其最近天氣寒冷更需要保溫杯裝滿暖心飲料陪伴度過每一日，除了格紋以外旁邊還有一個愛心珍珠小墜飾簡直太犯規，難怪被網友票選第一難買。

▲韓國星巴克與膳魔師聯名超搶手。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

這組粉藍色、粉紅色的對杯因外型圖樣可愛也很受到歡迎，許多人也拿來當閨蜜對杯使用，韓國人的配色能力真是讓人忍不住掏出錢包，擺在辦公桌或者餐桌上都能提升幸福感，也很適合拿來當成擺拍道具，韓系感滿分。

▲粉藍色、粉紅色的對杯加上可愛圖樣也很受到歡迎。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

其他的杯款其實配色一樣很可愛，如果不追求蝴蝶結緞帶、愛心、兔子圖樣的話可以選擇基本款式一樣療癒感滿滿。

▲韓國星巴克情人節限定款配色十分可愛。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

還有像是兔子、愛心吊飾，以及情人節限定愛心雲朵兩用包，可以把兔子吊飾掛在包包上更顯青春無敵，情人節限定的餐具（碗＆餐具）組合也很吸睛，碗的邊緣是和保溫杯一樣的粉紅色格紋十分受到鐵粉喜愛。

▲其他商品還有愛心吊飾、愛心雲朵兩用包、餐具等。（圖／取自 starbuckskorea IG、韓國星巴克官網）

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