情人節送禮推薦！Balenciaga手繪帽T告白神器、GUCCI裸粉短夾好浪漫

記者鮑璿安／綜合報導

2月14日西洋情人節即將來到，若是還沒有準備好禮物，Balenciaga今年打造了手寫「Happy Valentine's Day」的帽T傳情，無論是告白或是作為情侶單品都適合不過，而GUCCI 獻上一系列Ancora 暗紅色、裸粉色包款，成為日常時髦之選。





▲Balenciaga發佈全新情人節系列廣告 。（圖／品牌提供）





▲衣身印有手寫字體「Happy Valentine's Day」與一首情詩 。（圖／品牌提供）



每年都不缺席的Balenciaga發佈全新情人節系列廣告，這次以男女皆宜的成衣品項傳遞濃情蜜意，經過做舊處理的拉鍊連帽上衣與T-shirt，採用品牌標誌性的oversized與 small fits版型，衣身印有手寫字體「Happy Valentine's Day」與一首情詩，如同口紅痕跡一般印在心上，令人感受到滿滿的誠摯心意。廣告則由藝術家Emma Alvin運用貓眼鏡頭拍攝，營造迎接約會前充滿期待的氛圍。





▲GUCCI 全新情人節形象廣告「GUCCI TOGETHER」 。（圖／品牌提供）





▲GG Marmont 短夾 。（圖／品牌提供）





▲GG Marmont 小型斜背包。（圖／品牌提供）





▲Gucci 1955 Horsebit 斜背包。（圖／品牌提供）





▲GG Emblem 托特包 。（圖／品牌提供）

GUCCI 迎接今年情人節，為經典單品一一換上了粉嫩色調，像是Gucci Horsebit 1955 Soft 包款以 Rosso Ancora 暗紅色呈現出鮮明的滾邊元素，搭配上老花Logo彰顯曆久不衰的時髦氣息。GG Emblem 系列中的新款老花包則點綴上浪漫的淺粉色，一次帶來水桶包、托特包以及肩背包品項。同時公開了全新情人節形象廣告「GUCCI TOGETHER」，以充滿溫暖的家居場景為背景，帶出存在細節中的愛意。