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全智賢最新廣告美翻！超狂「地獄式瘦身」戴牙套吃飯、每天狂走1萬步

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全智賢最新廣告美翻全網！43歲逆齡女神戴牙套吃飯、每天狂走一萬步？超狂「地獄式瘦身法則」震撼曝光！

▲全智賢最新廣告美翻全網。（圖／業者提供、取自giannajunfp IG）

圖文／CTWANT

近日，全智賢以一支全新廣告重磅回歸，再次掀起熱搜狂潮！這位43歲的逆齡傳奇不僅以驚人的「直角肩」、「天鵝頸」再度讓網友讚嘆，廣告中的雪白酥胸和絕佳氣質更讓人完全忘記她已是兩個孩子的媽媽。到底她如何維持這樣的體態與美貌？以下為你整理出全智賢的「地獄自律」日常與逆齡秘訣！

1.運動習慣：走路取代慢跑，每天堅持一萬步

全智賢堅持每天步行取代跑步，尤其是在產後，她改用溫和的有氧運動讓身體逐漸恢復。她還搭配皮拉提斯和重量訓練，專注於整體身體線條的塑造，並保持健康的運動習慣。

2.飲食管理：高蛋白低卡餐單，自製雞胸奶昔

在飲食上，全智賢偏好低脂高蛋白的均衡餐單。她的招牌雞胸肉奶昔，融合新鮮水果、堅果和牛奶，不僅卡路里低，還能有效提供飽足感，成為她日常不可缺少的健康餐。

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▲全智賢偏好低脂高蛋白的均衡餐單。（圖／取自giannajunfp IG）

3.吃飯方式：戴牙套進食，提升咀嚼難度

全智賢驚人的自律還體現在進食方式上！她曾分享為了控制進食速度和食量，甚至會在吃飯時戴上牙套，增加咀嚼的難度，這樣既能減少暴食，也能幫助控制熱量攝取，真正實現從細節著手的地獄式管理。

全智賢最新廣告美翻全網！43歲逆齡女神戴牙套吃飯、每天狂走一萬步？超狂「地獄式瘦身法則」震撼曝光！

▲全智賢曾分享會在吃飯時戴上牙套。（圖／取自giannajunfp IG）

4.護膚哲學：防曬與去角質的雙重加持

全智賢的雪白肌膚是她的標誌性特徵，出門前必定塗抹SPF30以上的防曬霜，並定期補擦以防止紫外線傷害。此外，她每月進行專業去角質護理，保持肌膚的細膩光滑，讓每次上鏡都能閃耀動人。

全智賢最新廣告美翻全網！43歲逆齡女神戴牙套吃飯、每天狂走一萬步？超狂「地獄式瘦身法則」震撼曝光！

▲全智賢注重防曬與角質護理。（圖／取自giannajunfp IG）

5.每天攝取2000c.c.水量，並以水果補充維生素

為保持肌膚和身體的最佳狀態，全智賢每天固定飲用2000c.c.的水量，同時攝取富含維生素C的橘子、葡萄等水果，為肌膚補充充足水分與養分，讓她的肌膚散發自然光澤。

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▲全智賢每天固定飲用2000c.c.的水量。（圖／取自giannajunfp IG）

6.雙手瘦臉按摩加乘科技力量達到1+1>2效果

全智賢不僅發明了一套「瘦臉按摩法」，她會將美白乳霜均勻塗抹於臉部後，先用雙手輕柔按壓加溫再提拉按摩臉部；更透露為了有持久的個人訂製拉提效果，必要時還是得靠科技力量來達到神助攻。

 全智賢最新廣告美翻全網！43歲逆齡女神戴牙套吃飯、每天狂走一萬步？超狂「地獄式瘦身法則」震撼曝光！

▲全智賢成為Ultherapy PRIME亞太區代言人。（圖／業者提供）

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關鍵字：

周刊王, 全智賢, 保養, 瘦身

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