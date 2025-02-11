fb ig video ETtoday search mobile

星巴克漲價只是起手式？業界：可能帶動其他業者跟進

>

▲星巴克台南首府門市。（圖／業者提供）

▲星巴克宣布漲價，幾乎現做飲品全調漲，圖為台南首府門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（2／11）凌晨宣布調漲售價，對外表示是因應氣候異常等的原物料成本，漲價品項幾乎全囊括所有現做飲品，均有5元至10元不等的漲幅，比起上次2017年2月份調漲的29個品項影響更廣，業界人士指出，星巴克是連鎖咖啡的主要指標，這次調漲會讓民眾對於節節高升的咖啡豆成本直接有感，很可能會帶動其他咖啡業者跟進。

全球氣候從加州野火到近期的日本大雪，異常狀況讓民眾比以往更有感，在2024年底，全球咖啡豆價格已攀升至近50年來的新高，主因是來自供給國的失衡，全球最大的阿拉比卡咖啡生產國巴西、以及生產即溶咖啡大宗的羅布斯塔生產國越南，近幾年都因為氣候因素導致供給量下降，咖啡豆成本上升，自然影響到後端烘焙商如雀巢等的售價。

▲星巴克買一送一,星冰樂,星沁爽,冷萃。（圖／業者提供）

對於星巴克等大型連鎖業者而言，一杯99％都是水的咖啡，咖啡豆成本即使飆漲，還是能透過攤提盡量吸收，但對於規模不大的連鎖咖啡、單一咖啡店或是單價更低的外帶咖啡店而言，其壓力承受比星巴克更沉重，所以星巴克一旦調漲，也有業界人士表示，之後可能會有其他業者跟進，「反正要罵就一起被罵。」

▲星巴克台南首府門市。（圖／業者提供）

而對於星巴克而言，漲價原因除咖啡豆外，營運的人事、租金以及電價連年調漲影響更大，加上超商咖啡的競爭，直接搶佔只看單價的消費族群，像星巴克這種主打品牌價值的咖啡店，將更深化常客的經營，這點可從「內用續杯從7折調降成5折」看出端倪，星巴克的金星會員在宣布漲價前，已經收到大量的買一送一優惠券，日後預計也將針對常客推出更優惠的方式「留客」。

星巴克加強經營忠誠會員的趨勢，也可從國際市場看出，南韓是星巴克全球第四大市場，去年8月宣布調漲飲品售價最多600元韓幣（約台幣13元），為補足因漲價而流失的顧客，在去年10月部份門市開始推出Buddy Pass訂閱服務，會員每月支付約台幣220元的金額，可獲得兩張飲料券、每日2點後飲品7折跟一次餐點7折的優惠，此舉讓提供訂閱制的門市客流在調漲後增加50%。

關鍵字：

星巴克, 咖啡, 漲價, 全球, 忠誠会员

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【曼谷動物園猴群近距離互動】她竟被猴瘋狂空氣洗頭XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

星巴克漲價品項曝光　明天起買星冰樂多花10元

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

安格斯12星座一周運勢2／10-2／16　金牛要改改脾氣、雙魚需要新生活規劃

星巴克「草莓奶霜星冰樂」漸層美翻！2／12起連三天「大杯以上買一送一」 「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀　「20-20-20」法則趕快學起來 盤點每天吃早餐3大好處：有助精神飽滿、提升專注力 曖昧對象突然不讀不回訊息？「4大潛台詞」教你判斷對方真心話 韓韶禧一次背「三顆小CK」暗黑新造型辣又帥！女神同款千元入手 「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣 5種食物幫大腦恢復精神　當零食吃也沒問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面