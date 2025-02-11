星巴克漲價只是起手式？業界：可能帶動其他業者跟進

▲星巴克宣布漲價，幾乎現做飲品全調漲，圖為台南首府門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（2／11）凌晨宣布調漲售價，對外表示是因應氣候異常等的原物料成本，漲價品項幾乎全囊括所有現做飲品，均有5元至10元不等的漲幅，比起上次2017年2月份調漲的29個品項影響更廣，業界人士指出，星巴克是連鎖咖啡的主要指標，這次調漲會讓民眾對於節節高升的咖啡豆成本直接有感，很可能會帶動其他咖啡業者跟進。

全球氣候從加州野火到近期的日本大雪，異常狀況讓民眾比以往更有感，在2024年底，全球咖啡豆價格已攀升至近50年來的新高，主因是來自供給國的失衡，全球最大的阿拉比卡咖啡生產國巴西、以及生產即溶咖啡大宗的羅布斯塔生產國越南，近幾年都因為氣候因素導致供給量下降，咖啡豆成本上升，自然影響到後端烘焙商如雀巢等的售價。

對於星巴克等大型連鎖業者而言，一杯99％都是水的咖啡，咖啡豆成本即使飆漲，還是能透過攤提盡量吸收，但對於規模不大的連鎖咖啡、單一咖啡店或是單價更低的外帶咖啡店而言，其壓力承受比星巴克更沉重，所以星巴克一旦調漲，也有業界人士表示，之後可能會有其他業者跟進，「反正要罵就一起被罵。」

而對於星巴克而言，漲價原因除咖啡豆外，營運的人事、租金以及電價連年調漲影響更大，加上超商咖啡的競爭，直接搶佔只看單價的消費族群，像星巴克這種主打品牌價值的咖啡店，將更深化常客的經營，這點可從「內用續杯從7折調降成5折」看出端倪，星巴克的金星會員在宣布漲價前，已經收到大量的買一送一優惠券，日後預計也將針對常客推出更優惠的方式「留客」。

星巴克加強經營忠誠會員的趨勢，也可從國際市場看出，南韓是星巴克全球第四大市場，去年8月宣布調漲飲品售價最多600元韓幣（約台幣13元），為補足因漲價而流失的顧客，在去年10月部份門市開始推出Buddy Pass訂閱服務，會員每月支付約台幣220元的金額，可獲得兩張飲料券、每日2點後飲品7折跟一次餐點7折的優惠，此舉讓提供訂閱制的門市客流在調漲後增加50%。