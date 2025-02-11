紐約時裝周／TORY BURCH掀美式運動風！銀行員襯衫變時髦、夯包提前看

記者鮑璿安／綜合報導

美國設計師品牌TORY BURCH 2025秋冬系列在紐約MoMA現代藝術博物館上演，本季創意總監Tory Burch延續春夏系列對運動風的想像，繼續譜寫出嶄新的美式風格，而秀上華麗與童趣兼具的單品體現實穿本質，招牌Eleanor 包變出大尺寸廓形，以更加百搭幹練的模樣出現在世人面前。

▲紐約時裝周TORY BURCH秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

聊到本季理念，時裝設計師Tory Burch提到，「經年累月的衣櫥，每件單品都無可替代：完美的西裝外套、一條鍾愛的洋裝、柔軟舒適的休閒服。女性正在為自己重新定義經典。」她從美式運動風出發，為品牌一貫的實穿基調進行改寫，像是第一套造型以毛絨針織搭配開衩拉鏈元素的褲裝，肩膀上則綁起開衫，休閒且時髦如同隨心上街一般自在。如此的手法體現嶄新的運動風，運動褲與橄欖球衫採用柔軟細膩的日式長毛絨針織布料，手感格外療癒，而銀行員條紋襯衫也成為靈感來源之一，喇叭袖和螺旋造型的襯衫裙都呈現流動感。

本季大量運用刷絨羊駝毛、散邊斜紋軟呢，以及織入金屬絲絨的褶皺天鵝絨，形塑舒適與奢華的平衡，都會女性衣櫥內必備的西裝外套、襯衫、連衣裙單品被賦予多種材質，大面積溫潤的棕色調，譜寫出舒適的秋冬時尚輪廓。品牌標誌性Eleanor 包款經解構演繹，以柔軟蓬鬆的皮革煥新呈現，而暢銷款Romy 水桶包則選用焦糖色麂皮與仿鱷魚紋材質，看起來復古又時髦。

▲TORY BURCH 2025秋冬eleanor 包 。（圖／品牌提供）





▲Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待。（圖／品牌提供）

同時，設計師Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待，高調重返紐約時裝周，系列聚焦日常的精簡風格，她形塑出一種新式Calvin Klein美學，Veronica Leoni 表示：「我的目標是透過設計的廓形和精湛的工藝，打造終極且純粹的極簡主義，將Calvin Klein先生最初的願景和獨特手法帶到今日。」單色的卡其色大衣、Crombie大衣利用披肩手法賦予自然的線條感，垂墜包裹設計彰顯在皺褶長裙上，材質包括細密柔軟的羊毛和山羊絨、加厚斜紋棉布和毛絨棉，彰顯秋季時節可柔可剛的魅力。